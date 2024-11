Mammina (ristorante e pizzeria) apre all'Eur il suo ottavo ristorante. Strutturato su 2 livelli, il progetto del locale è realizzato da Augusto Contract

Ottavo locale per Mammina Pizza e cucina genuina, aperto a Roma Eur, piazzale Luigi Sturzo. L'insegna napoletana, nata nel 2014, ha già ristoranti a Napoli, Roma e Catania. A firmare il nuovo locale è Augusto Contract, specializzato nella realizzazione chiavi in mano di arredamento per la ristorazione. Per l'occasione Augusto ha collaborato con Antitetico, su progetto del direttore creativo Fabio Mennella.

In qualità di general contractor, Augusto Contract, in aggiunta agli arredi, si è occupato del progetto coordinando tutte le professionalità coinvolte per le opere murarie; gli impianti elettrici, idraulico, di climatizzazione e ricambio aria; le opere di arredo, l'attrezzatura, e ottimizzando tutti i processi.

Il format valorizza in chiave moderna l’incontro fra ristorante-pizzeria e l’ambiente casalingo rappresentato da finiture e mobili in legno tipici degli anni Settanta, con forte impronta d’italianità. Il layout del nuovo ristorante a Roma Eur è pensato per accogliere un flusso di clienti eterogeneo che comprende piccoli gruppi di amici e famiglie più numerose.

Il ristorante è distribuito su due livelli. Al piano terra una serie di tavoli da 2 e 4 persone, di cui alcuni interamente in legno per dare un tocco vintage e altri con top in marmo di Carrara bianco o in formica colorata rossa/verde. Le sedute alternano panche in legno di noce con rivestimento lavabile in tessuto rigato rosso e panna a sedie Thonet interamente in legno o con seduta imbottita verde o arancione.

La sala ospita anche il banco pizza con top in marmo di Carrara e fronte banco rivestito in piastrelle in Gres Orange; sulla sinistra una station con top nel medesimo rivestimento e ante e pensili in legno di noce. La struttura accoglie le attrezzature da appoggio e incasso come lavello, spillatore birra, frigo 3 vani con ante in vetro e macchina del ghiaccio.

Sulle pareti si alternano quadri che ritraggono i classici piatti della cucina italiana che si possono ordinare da Mammina. Le pareti perimetrali presentano tinteggiatura a smalto opaco bianco, mentre la particolare pavimentazione a scacchiera a 45° bicolor connota ulteriormente l’atmosfera retrò.

Nel soppalco una seconda sala ospita gruppi più numerosi, al cui interno si trova anche un ampio tavolo social ovale da oltre due metri di lunghezza con top in marmo di Carrara bianco. Lungo le pareti si sviluppano panche con rivestimento lavabile in tessuto verde a cui si aggiungono sedie Thonet bianche con imbottitura verde e in legno noce. La tinteggiatura delle pareti è neutra, mentre la pavimentazione vede il cotto d’Italia posato a spina nel colore marrone.