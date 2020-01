Marca2020 Sun: i prodotti Consilia a basso impatto ambientale

I prodotti ecosostenibili a marchio del distributore Consilia, di proprietà del Sun – Supermercati Uniti Nazionali, composto da Italmark, Gruppo Gabrielli, Alfi (Gulliver), Cadoro e Gros Gruppo Romano Supermercati, si arricchiranno di nuove referenze.

“La nostra nuova linea di detersivi ecologici per la casa Scelte dalla Natura – spiega Stefano Rango direttore generale Sun - è caratterizzata da prodotti certificati Ecolabel UE, confezionati in contenitori in plastica completamente riciclata, che vantano il marchio Plastica Seconda Vita, e sono consigliati da Legambiente. Inoltre, anticipando la Direttiva UE 2019/904, secondo la quale a partire dal 2021 non sarà più possibile commercializzare piatti e posate monouso in plastica, proponiamo due linee di stoviglie, 100% compostabili e biodegradabili”.

Per la loro realizzazione vengono utilizzate solo materie prime vegetali completamente biodegradabili e da fonti rinnovabili, le formulazioni non contengono coloranti né conservanti e sono caratterizzate da profumi senza allergeni. I prodotti sono nichel, cromo e cobalto tested.

Tra le novità Sun propone le stoviglie realizzate con solo fibre vegetali, 100% compostabili e biodegradabili e resistenti alle alte temperature di forno e microonde della linea Consilia Scelte dalla Natura. Inoltre Consilia Saper Scegliere propone un assortimento composto da piatti e bicchieri in carta e bicchieri in PLA, un materiale ottenuto dalla fermentazione dello zucchero estratto dal mais, 100 per cento compostabili e biodegradabili.

Sono infine disponibili i detergenti persona e creme mani e corpo Bio Consilia Scelte dalla Natura: la nuova linea biologica di detergenti e prodotti per la cura del corpo sono privi di peg, siliconi e coloranti artificiali. Questi prodotti vantano le certificazioni Aiab Bio Eco Cosmesi e VeganOK.