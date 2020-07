Mario Cifiello, nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha nominato all’unanimità Mario Cifiello nuovo Presidente della Cooperativa., dopo le dimissioni di Adriano Turrini, per motivi di salute. Cifiello, che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo cooperativo, guiderà la Cooperativa in piena continuità per portare a termine le azioni del piano di rilancio, che già nel 2019 ha registrato risultati positivi insieme a Piermario Mocchi, nuovo direttore generale retail.

Mario Cifiello classe 1951, dal 1974 è impegnato nella cooperazione di consumo, dove ha ricoperto nel tempo diversi incarichi di responsabilità, in Coop Emilia Veneto, Coop Adriatica e Coop Italia fino a diventare Presidente del consiglio di sorveglianza di Coop Reno dal 2014 al 2017; dallo scorso anno, inoltre, faceva parte del consiglio di amministrazione di Coop Alleanza 3.0.

“Sono onorato che il Consiglio di Amministrazione abbia scelto di riporre in me tanta fiducia in un momento così cruciale per la Cooperativa e per l’intero Paese -ha dichiarato Mario Cifiello in occasione della nomina-. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza affinché i risultati raggiunti possano non solo essere confermati, ma anche migliorati seguendo le linee guida del piano di rilancio. Ci aspetta una fase economica e sociale non semplice, sono tante le nuove sfide che dobbiamo cogliere trovando risposte nuove e originali. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e continuare a fare il nostro mestiere con occhio attento a quello spirito mutualistico che da sempre ci contraddistingue. Ringrazio di cuore Adriano Turrini perché ha saputo guidare Coop Alleanza 3.0 nel difficile percorso di fusione e ne ha impostato riassetto e di rilancio. Faremo tesoro di quanto ha costruito in questi anni, la sua dedizione e generosità saranno un esempio da seguire”,

“Nell’esercizio 2019, il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati ha mostrato che la nostra cooperativa ha imboccato la strada giusta per il rilancio e per la crescita. Sono certo che Mario Cifiello sia la persona giusta per proseguire in questa direzione e, insieme a Piermario Mocchi, saprà gestire gli avanzamenti del piano di rilancio guardando con fiducia al futuro, un futuro che oggi poggia su basi più solide”, ha dichiarato Adriano Turrini.

La nomina di Cifiello è avvenuta nella stessa giornata in cui l’Assemblea Generale dei delegati ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio il Bilancio di esercizio 2019 che si è chiuso con una perdita dimezzata, un ritorno a un Ebitda adjusted (capacità di generare cassa prima di operazioni straordinarie) in positivo e una chiara inversione dell’andamento della gestione caratteristica.