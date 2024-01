Marks & Spencer punta ancora sul riuso nei prodotti della mdd

Con ‘Refilled’ il retailer britannico M&S punta sul riuso dei flaconi della mdd per ridurre l’uso di plastica

Marks & Spencer punta sul riuso e annuncia che espanderà il programma 'Refilled', in collaborazione con Reposit, sui prodotti per pulizia e lavanderia del marchio proprio. Il progetto è parte dell'impegno del retailer britannico per ridurre (fino all'eliminazione) gli imballaggi in plastica. Il tutto anche in un’ottica di offerta ai clienti di scelte sostenibili sia da un punto di vista ecologico che economico. "Vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere in modo più sostenibile -dice Lucinda Langton, responsabile della sostenibilità di M&S Food-. Sappiamo che hanno molto a cuore la riduzione degli imballaggi in plastica e continuano a cercare modi per apportare piccoli cambiamenti nella loro vita quotidiana".

Refilled: dopo la sperimentazione, M&S triplica

La sperimentazione del programma di riuso in sei negozi, avvenuta nel 2023, ha avuto successo, comunica l’azienda sul suo sito. Perciò la decisione di introdurre il programma ‘Refilled’ in altri 19 store di M&S nel Regno Unito.

Con M&S Refilled 2 sterline per i clienti che riusano

M&S 'Refilled' è un programma che consente ai clienti di riportare in negozio il flacone di 10 fra prodotti a marchio del distributore di spray, detersivi e ammorbidenti. Al momento della restituzione, viene rilasciato un buono da 2 sterline, con la possibilità di usarlo per un secondo acquisto sempre della gamma M&S Refilled. A oggi, oltre 10 mila i clienti a prendere parte all’iniziativa, il cui ampliamento ad altri 19 store in Uk dovrebbe arrivare a eliminare circa 150 mila pezzi di plastica. Il tutto in linea con l'obiettivo di eliminare 1 miliardo di unità di imballaggi in plastica entro il 2027 per arrivare a utilizzarne 0 tondi entro il 2040.

M&S e Starbucks: stessa linea antispreco

Anche altre retailer hanno dato il via a iniziative per premiare i clienti virtuosi. Nei negozi Stabucks in Usa e Canada è possibile presentarsi negli store con una tazza portata da casa.