Md programma lo sviluppo: 170 milioni per 38 aperture

Il retsyling della rete proseguirà nel 2023, anno in cui Md ha programmato anche 38 nuove aperture con un investimento di 170 milioni di euro

Il piano di espansione dell'insegna Md proseguirà nel corso del 2023 con aperture già programmate e importanti investimenti per oltre 170 milioni di euro. Saranno 38 i negozi da inaugurare di cui 28 diretti e 10 in affiliazione. Inoltre, proseguirà il piano di ammodernamento della rete e della formazione del proprio personale di punto di vendita per offrire un servizio sempre più qualificato. Funzionale a questo percorso di crescita saranno il polo logistico di Cortenuova (Bg) e la realizzazione di un silos automatizzato presso la sede di Gricignano di Aversa (Ce) in grado di stoccare circa 15.000 posti pallet pienamente funzionante dallo scorso marzo.

“Vogliamo contribuire attivamente -spiega Patrizio Podini, patron del gruppo- insieme a tutta la squadra Md, alla costruzione di un futuro migliore mettendo al centro della nostra visione imprenditoriale i clienti, i collaboratori, i fornitori e l’ambiente circostante. Qualità, prossimità e servizio al cliente, sono i valori sui quali ci vogliamo concentrare. Vogliamo rimanere coerenti con i nostri ideali e con la nostra vocazione originaria, continuando a proporci come punto di riferimento di qualità e di convenienza a tutela del potere d’acquisto degli italiani”.

Il primo Bilancio di sostenibilità

Il gruppo pubblicherà nella seconda metà dell’anno il suo primo Bilancio sulla sostenibilità, con il claim La buona spesa non solo a parole. "Questo primo bilancio rappresenterà il mezzo per diffondere una sensibilità ed un impegno alla sostenibilità che Md sta già implementando in tutti i suoi processi aziendali e per condividere con i suoi stakeholder i progetti e le iniziative introdotte negli ultimi anni e gli obiettivi futuri" dichiara la vice

presidente Maria Luisa Podini.