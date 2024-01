Mdd Coop oltre il 32% e gli Spesotti fanno registrare risultati positivi

#gdoweekreport Marca 2024 Con Domenico Brisigotti abbiamo fatto il punto sull'andamento della marca privata di Coop Italia anche alla luce del recente lancio degli Spesotti

A Marca 2024 abbiamo potuto intervistare il direttore generale di Coop Italia Domenico Brisigotti, che ci ha permesso di fare il punto sulle mdd del gruppo e in particolare ha illustrato l'andamento degli Spesotti, la recente linea lanciata per sostenere il potere di acquisto dei consumatori, composta da 300 prodotti in 75 categorie merceologiche.

L'andamento della mdd di Coop Italia nel 2023

"Oggi siamo oltre il 32% di quota di mercato -dice Brisigotti-. Ma i numeri di questi mesi 'vanno presi con le pinze', perché il fenomeno inflattivo ha pesato molto sui volumi che sono in contrazione, mentre la marca privata sta crescendo. Nel nostro caso, a partire dalla fine del 2022, le linee di Coop stanno crescendo e il nostro progetto andrà a compimento nel 2024, quando saranno lanciati gli ultimi aggregati merceologici".

Un lavoro partito con largo anticipo "È stata una decisione non semplice da prendere ma ora possiamo apprezzarne i risultati -continua Brisigotti-. Le nuove gamme lanciate stanno dando grande soddisfazione e non hanno aggredito, come alcuni temevano, l'offerta esistente. C'è una sorta di shift naturale tra la marca, il core e il primo prezzo, il consumatore è molto dinamico e fluido, stiamo intercettando una sorta di rivoluzione all'interno del mondo dei consumi".