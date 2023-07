Hisense cresce a doppia cifra nel primo semestre 2023: in valore registra un incremento del 33% rispetto al 2022, e del 39% per pezzi/unità vendute

Riguardo il primo semestre 2023, conclusosi da poco, per il mercato TV gli ultimi dati GfK indicano per Hisense una crescita a doppia cifra, nonostante le forti tendenze al calo nel settore rispetto all’anno precedente: in valore, Hisense mette a segno un +33% rispetto al 2022, e +39% in volume (unità di merce paragonata all’anno scorso). Si tratta di risultati storici, che raccontano un incremento mese su mese iniziato già a fine 2022 e frutto delle numerose sponsorship avviate da Hisense e da una gamma TV sempre più completa.

Entrando meglio nel dettaglio dei numeri, il primo semestre 2023 di Hisense si chiude con una quota consolidata pari all'8,2% in volume e 7% in valore, risultato più che raddoppiato rispetto al primo semestre 2022. Inoltre, non sono mancati picchi significativi negli ultimi mesi, come la quota di 10,3% ad unità e 9,2% a valore nel mese di giugno 2023. Andamento positivo confermato anche per le vendite online, soprattutto nei mesi di maggio e giugno e con risultati ottimi per il segmento dei maxi schermi, sopra i 70 pollici, dove Hisense è uno dei brand più scelti per le TV di grandi dimensioni. Uno dei prodotti più apprezzati del brand è la serie di TV QLED E7 che, con il suo ampio range (da 43”, 50”, 55” e 65”) tecnologie Direct Full Array, Quantum Dot Colour e Dolby Vision, incontra le esigenze di un pubblico sempre più vasto.

Attivo in cinque grandi settori

Fondata in Cina nel 1969, Hisense è oggi una multinazionale presente in 160 Paesi, con oltre 100.000 dipendenti. Composta da 5 marchi – Hisense, Kelon, Ronshen, Toshiba TV e Gorenje – l’azienda si distingue per qualità, innovazione e attenzione al cliente e alla sostenibilità, con 54 anni di successi in costante crescita. Gruppo Hisense opera in 5 grandi settori: elettronica, elettrodomestici, telecomunicazioni, informatica e immobiliare, con numerose filiali in tutti i mercati, tra cui 31 stabilimenti di produzione e 23 centri di ricerca e sviluppo. Le Smart TV, che rappresentano il cuore dell'attività B2C di Hisense, sono sempre state in prima linea nel settore globale. Oltre al B2C, Hisense è leader mondiale anche nei settori B2B, tra cui il trasporto intelligente, la medicina di precisione e le comunicazioni ottiche. Il fatturato totale di Hisense ha raggiunto i 27,3 miliardi di dollari nel 2022.