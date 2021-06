Metro Italia consolida il suo rapporto storico con il canale Horeca intervenendo su altri punti di vendita in Italia e trasformandoli in Casa dell’Horeca, sempre più in sinergia con le esigenze dei professionisti della ristorazione. I primi ad operare con questa insegna saranno Brescia, Pisa, Bologna, due store a Roma e quello di Sesto Fiorentino.

L’obiettivo rimane quello di accentare la funzionalità e la facilità di accesso agli spazi e ai reparti: un unico livello in cui il cliente troverà tutti i prodotti alimentari e non food ideali per la propria attività. Focus dell'offerta mirato sulle necessità di una ristorazione in continua evoluzione e sempre più innovativa: per questo l’esperienza d’acquisto diventa anche un momento di conoscenza e formazione.

"Proseguire nel percorso di focalizzazione della nostra offerta sui consumi fuori casa è l’espressione della nostra fiducia nel futuro del settore e di volontà di interpretare il cambiamento -spiega Luca Guerrieri, direttore vendite Metro Italia-. Come partner dell’Horeca vogliamo affiancare i nostri clienti per supportarli al meglio e guidarli nel cambiamento. Consideriamo questo passo una parte del percorso evolutivo che Metro ma iniziato anni fa e che continuerà a dirigersi sull’eccellenza e a considerare il rapporto con il cliente l’impulso primario per perfezionare la propria offerta".

Le Case dell’Horeca Metro combinano qualità di servizio ad attenzione sia per i prodotti tipici del territorio sia per l'assortimento professionale non alimentare. Consolida i servizi specifici per ogni cliente come la formazione sui prodotti in vendita e sulla gestione dell'esercizi e dell'attività. Infine, amplia l’offerta di strumenti per la digitalizzazione del comparto. Per tutti i punti di vendita è prevista l’offerta multicanale: oltre al servizio in store ci si potrà rifornire attraverso il canale Food Service Distribution ormai entrato nel Dna dell’approccio di Metro al mercato.