Metro Italia apre la sua terza piattaforma logistica (a Pontedere) dedicata al servizi FSD (Food Service Distribution) con Logistics Capital Partner

METRO Italia (di seguito: Metro) rafforza il canale FSD per le consegne al canale horeca e si rafforza in Toscana dove vuole svilupparsi. Con Logistics Capital Partners, società indipendente specializzata nell'investimento, nello sviluppo e nella gestione di asset logistici, realizzerà nel Comune di Pontedera (Pisa), una struttura logistica di 9.000 mq. La struttura, parte di un più ampio lotto di Grado A di 26.000 mq, sarà consegnata a Metro nel primo trimestre 2025. Metro è la prima ad annunciare l’ingresso. Per questa operazione LCP e Metro Italia sono state assistite dalla società di intermediazione De Faveri & Partners.

La piattaforma logistica sarà dedicata al servizio Food Service Distribution, servizio di consegna diretta presso le attività di ristorazione offerto da Metro ai propri clienti. L’area individuata, già sede di altre realtà aziendali tra le quali Piaggio, Amazon, Lidl, Ceva o Stef, è a 3 km dallo svincolo della superstrada che collega Firenze, Pisa e Livorno.

“L’accordo con LCP rientra nella nostra più ampia strategia di sviluppo commerciale e del network in Italia e risponde alla volontà di essere ancora più vicini alle esigenze dei clienti del territorio toscano e crescere sul mercato -commenta Marco Celenta, direttore end-to-end supply chain Management di Metro Italia-. La nuova piattaforma logistica multi-categoria e multi-temperatura dedicata al nostro servizio Food Service Distribution è un investimento concreto in uno dei nostri canali di vendita in crescita. Questa terza piattaforma logistica dedicata al nostro servizio FSD si aggiunge a quelle delle aree metropolitane di Milano e Roma, che già rappresentano sul mercato locale un modello di servizio ed efficienza nel canale delivery per la ristorazione. Ci permetterà di crescere ulteriormente in un territorio, quello della Toscana, dove siamo già presenti con quattro punti vendita e che per noi è particolarmente strategico”.

“Siamo lieti di accogliere Metro Italia nel nostro immobile di Pontedera -aggiunge Andrea Benvenuti, managing director sviluppo e costruzione di LCP-. Prima della firma del contratto di locazione, abbiamo lavorato a lungo con Metro Italia per progettare lo spazio in modo che si adattasse al meglio alle loro esigenze aziendali e ai nostri comuni obiettivi ambientali e sociali. Questo nuovo accordo dimostra la nostra capacità di trovare soluzioni immobiliari su misura per i nostri clienti in mercati a limitata disponibilità di spazi e conferma la nostra strategia per continuare a rafforzare la nostra presenza in Italia, ampliando al contempo la nostra base di clienti”.

La struttura sarà sviluppata secondo standard logistici di grado A, dotata di impianto fotovoltaico e certificata Breeam Excellent. Ulteriori ottimizzazioni verranno realizzate seguendo la procedura denominata carbon lifecycle assessment per ridurre il consumo di anidride carbonica fino al raggiungimento di emissioni nette zero.

Metro opera in Toscana dal 1974 con quattro punti vendita a Firenze, Sesto Fiorentino, Pisa e Lucca, che impiegano circa 300 persone. Presente in Italia in 16 regioni con 49 cash and carry e 2 piattaforme logistiche per il canale Fsd, l’insegna offre ai propri clienti la possibilità di scegliere in modo integrato tra diverse modalità di acquisto in funzione delle specifiche esigenze: dalla consegna (Food Service Distribution-FSD) al Cash and Carry, al canale digitale Mercato Online.