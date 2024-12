Moderna 2020 investe nell’home design per l’insegna Etè

Moderna 2020 (VéGé), che sul mercato opera con le insegne Etè Prime e Grand'Etè, rinnova i due format con soluzioni d'arredo mirate a rendere confortevoli gli ambienti

Nel 2022, Moderna 2020 (VéGé) lanciò il format Eté Prime con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio. A gennaio di quest'anno (come raccontato qui), è stato inaugurato il primo store diretto dell'insegna. Nel tempo è nato anche Grand'Etè per i formati di più ampie dimensioni. Si tratta di due interpretazioni delle loogiche di Home Design su cui il gruppo punta per realizzare store accoglienti e contemporanei.

Il supermercato di design

Modena 2020, infatti, è tra i primi gruppi italiani della distribuzione ad aver abbracciato il concetto di “supermercato di design” affidandosi alla consulenza dell’architetto Raffaella Rosa Rusciano dello Studio napoletano Area 1.1.2 - architettura e design per caratterizzare le quattro insegne del suo mondo.

Il format Eté Prime s’ispira alla bellezza e alla calda intimità di una dimora, con tonalità di beige e marrone ispirate alla terra e alla natura per le pareti, mentre il pavimento è in

autentico parquet, realizzato con tre diverse essenze.

Nei reparti freschi e freschissimi, le piastrelle ceramiche smaltate evocano lavorazioni artigianali e si fondono con l’insieme cromatico in cui sono presenti accenni di blu ispirati al cielo e richiamano le dimore mediterranee.

Ci sono poi le lampade Mom di Pentalight, mentre per il rivestimento delle facciate è stato scelto l'effetto ardesia e pensiline in metallo ossidato.

Anche Grand’Eté è ispirato al richiamo alla terra, ai valori di familiarità e calore domestico.

In questo caso, la facciata dispone di pannelli d’alluminio grigio antracite, un’ampia pensilina con effetto ossidato dello stesso materiale, ottenendo una soluzione di forte impatto visivo. Le ampie vetrate consentono una visuale chiara verso l’interno, mentre gli interni sono realizzati con grès effetto legno Iris Ceramica e la fibra di legno a soffitto

Celenit, in color paglierino naturale. Nel reparto ortofrutta, sono state disposte isole espositive in legno sovrastate anche qui dalle sospensioni Mom di Penta Light.