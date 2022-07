Moderna 2020 (VéGé) punta sulla sostenibilità

Nuove iniziative in ambito sostenibile per la società Moderna 2020 srl (Gruppo VéGé) che ha appena installato due impianti fotovoltaici

Il rispetto per l'ambiente è tra gli asset di molte aziende. Anche Moderna 2020 srl, attiva con le insegne Eté, Xsempre, Superdis e Dimeglio in Campania, Basilicata, Calabria e parte della Puglia, ha attivato iniziative in linea con questa filosofia investendo sulla sostenibilità e sull’autoproduzione di energia rinnovabile. La società (aderente al Gruppo VéGé) ha, infatti, attivato due impianti fotovoltaici della potenza di 548.55kW, per un totale di 604.125 kWh/anno nel Ce.Di. di via De Luca e nel Cash&Carry di via Wenner, entrambi situati a Salerno. “Crediamo fortemente nella sostenibilità e nel rispetto dell’ambiente -sottolinea Nicola Mastromartino, amministratore delegato di Moderna 2020 srl-. Sono questi i valori che hanno indirizzato le nostre scelte di approvvigionamento energetico e che ci hanno portato ad effettuare un considerevole investimento in due impianti fotovoltaici. In un momento in cui si parla tanto di salvaguardia ambientale, di sostenibilità e di transizione energetica, cerchiamo di contribuire mostrando il nostro impegno con risposte concrete e pragmatiche”.

Gli impianti sono stati installati da Samso e sono composti complessivamente da 1590 moduli Ja Solar 345Wp in silicio monocristallino e inverter Sungrow, che generano una potenza di 548.55kW, per un totale di 604.125 kWh/anno atteso. Il progetto permetterà una riduzione di 285,62 tonnellate di CO2 annua.