Multicedi (VéGé): al via Meatour, il viaggio nel mondo della carne

Il gruppo ha rinnovato l'evento con l'intento di coinvolgere i consumatori in un’esperienza immersiva e dinamica alla scoperta della carne migliore

La scoperta di nuovi gusti, la possibilità di avviare progetti e collaborazioni per portare prodotti di qualità sulle tavole dei consumatori. Su questi obiettivi si sviluppa il progetto che Multicedi (VéGé) ha avviato proponendo il Meatour, con la partecipazione di AB InBev in qualità di sponsor ufficiale con il marchio Leffe. Si tratta di un viaggio nel gusto del mondo delle carni per scoprire le tradizionali ricette di pub, steak house e burger bar.

Per questa nuova edizione, il gruppo ha rinnovato l'evento con l'intento di coinvolgere i consumatori in un’esperienza immersiva e dinamica, tramite la proposta di ricette, abbinamenti, curiosità e progetti a favore della sostenibilità con attività disponibili sia online sia offline.

A conferma dell'approccio green dell'iniziativa, Multicedi ha realizzato due cataloghi, esclusivamente in versione digitale, uno per il canale di vendita al dettaglio, consultabile a questo link, e uno per il canale cash&carry. Per accedere all’assortimento macelleria del canale cash, basterà utilizzare un Qr Code, distribuito in tutte le strutture con insegna AdHoc. Per la rete dei punti di vendita al dettaglio delle insegne Decò, Dodecà e Sebòn, è stata invece riservata una versione legata al mondo della cucina e dell’informazione con ricette preparate da chef e influencer, e una presentazione dei valori delle aziende e delle loro attività, ponendo l’accento soprattutto sui percorsi di filiera e sulla sostenibilità produttiva.

Meatour è stato ufficialmente avviato con un primo incontro organizzato a Villa Paolina a Pontelatone (Ce), condotto come momento di incontro tra gli operatori del settore del Gruppo Multicedi e i migliori fornitori di carne provenienti da tutta Italia ed Europa.