Myke Burger & Bowl apre due locali nei centri commerciali Le Due Torri a Stezzano (Bg) e Centro Sarca a Sesto San Giovanni (Mi), come anticipo di un piano di nuove aperture per il 2024. A realizzare chiavi in mano i due nuovi locali è Augusto Contract, in collaborazione con Antitetico, su progetto di Fabio Mennella. Obiettivo di questo concept è "rivoluzionare il mondo del fast food, affiancando al gusto e alla ricchezza dei sapori l’attenzione alla salute e la promozione di uno stile di vita sano".

Il menu, per la famiglia e per il pranzo di lavoro, si articola in due linee di prodotti (burger e bowl) alle quali si aggiungono i dolci, con attenzione alle materie prime e alla preparazione del cibo cotto a bassa temperatura, senza grassi aggiunti.

L'intervento tecnico di Augusto Contract riguarda arredi, attrezzature, opere edili, impianti e tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Entrambi i punti di vendita adottano per il banco il sistema costruttivo per il foodservice “Pop Up Caffè”, brevettato da Augusto Contract per spazi permanenti e temporanei e per creare locali facilmente configurabili e riconfigurabili in un secondo momento, ottimizzando funzionalità, sostenibilità e costi. Quindi è un sistema modulabile e smontabile con strutture in metallo.

Il layout del locale si distingue per una zona centrale sul retro dei banchi vendita, con la preparazione a vista e una cucina aperta per evidenziare la qualità, i metodi di cottura, la pulizia e la trasparenza. Gli ambienti sono caratterizzati da arredi colorati nei toni dell’indaco e dell’ocra vibrante, realizzati in materiali ecosostenibili, in particolare i legni con certificazione FSC.