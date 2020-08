Naïma investe sullo sviluppo nelle Marche e in Abruzzo

L'insegna si espande sul territorio italiano con nuove aperture e con un piano di ristrutturazione dei punti di vendita per allinearli al nuovo format Naïma Retail Store. Ad Ancona è stato realizzato un beauty store situato in piazza Roma gestito dall'imprenditore Galeazzi, socio del gruppo Naïma che sta lavorando anche al restyling di due punti di vendita, il primo a Teramo, in Corso San Giorgio 15, il secondo a Civitanova Marche, in Corso Umberto 44.

“Siamo ripartiti con la voglia di innovare e rinnovare questo settore. In tutti questi anni abbiamo portato avanti, insieme ai soci, un progetto unito volto a realizzare un format Naïma riconoscibile in tutta Italia sia in termini di punti vendita che di shopping experience. Direi che attualmente le nostre aspettative, i nostri sogni diciamo, stanno prendendo sempre più forma” afferma Corrado Russi, direttore generale Naïma Marche.

Patrizia Quercetti, Ad Naïma Marche, aggiunge: "Crediamo fortemente nel progetto Naïma e abbiamo investito in questa nuova apertura per offrire alla nostra clientela un nuovo punto vendita in cui far vivere al consumatore la nostra luxury shopping experience interamente dedicata alla soddisfazione delle esigenze del singolo” .