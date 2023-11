Neat Burger apre a Milano il primo ristorante italiano

La catena vegana di Lewis Hamilton e Leonardo Dicaprio approda a Merlata Bloom con una veste pop

Aprirà il 15 novembre a Milano nel lifestyle center Merlata Bloom, il primo locale italiano della catena vegana Neat Burger, fondata nel 2019 dal campione di Formula Uno Lewis Hamilton e dal 2022 co-founder con l’attore Leonardo Dicaprio. Attualmente annovera 8 punti di vendita in Uk, 1 a New York nel quartiere Nolita, e 1 a Dubai nel Dubai Mall.

Il locale milanese ricalcherà a livello di layout e architettura lo store di New York proponendo un linguaggio pop che richiama gli anni ’80. L’offerta sarà plant based con, per esempio, crispy chick’n sandwich o smash daddy e nuggets tutti rigorosamente vegani. Co-founder del progetto italiano è Tommaso Chiabra, imprenditore nonché investitore di Beyond Meat, azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base vegetale.