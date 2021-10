Nescafè Dolce Gusto: il Doppio Espresso in capsule

Il Gruppo Nestlé lancia una nuova referenza: Dolce Gusto, il Doppio Espresso in capsule, miscela premium di Arabica e Robusta (origini variegate che dalla Colombia arrivano al Brasile passando per il Vietnam), disponibile in confezioni da 16 capsule al prezzo al pubblico consigliato di 5.49 euro. Il prodotto contiene il doppio di caffeina rispetto a Nescafé Dolce Gusto Espresso, ed è contraddistinto da una crema vellutata, da una forte tostatura arricchita da note fruttate e toni terrosi.

L'idea è di fornire al consumatore la possibilità di un caffè doppio anche a casa. Il metodo di preparazione è semplice: basta inserire la capsula nella propria macchina, attendere qualche secondo che termini l’erogazione, e il Doppio Espresso è pronto.

La promozione

Per la fase di lancio, Nescafé Dolce Gusto ha dato vita a una landing page dedicata dove, attraverso un meccanismo di gaming, sarà possibile approfondire i plus del prodotto ed essere tra i fortunati vincitori di una sorpresa dedicata. Inoltre, Doppio Espresso dà un impulso al programma fedeltà di Nescafé Dolce Gusto Premio, raddoppiando i punti abitualmente destinati all’acquisto delle capsule: in occasione del lancio e fino al 30 novembre 2021, ogni codice acquistato darà diritto ai 100 punti da programma più 100 punti extra.