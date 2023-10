Lo chef Niko Romito vuole creare un nuovo concetto di bistrot nelle stazioni di rifornimento Eni Station: la prima è aperta all'Eur a Roma

Si chiama Alt Stazione del Gusto il progetto di Niko Romito con Eni: lo chef ripensa le stazioni di servizio nelle grandi città italiane. I primi due prototipi si possono trovare a Castel di Sangro e a Montesilvano in Abruzzo. Forse si poteva provare in qualche stazione del Nord, in Lombardia...Ma nei prossimi mesi Alt Stazione del Gusto arriverà nelle Eni Station con un concept pensato e realizzato da Niko Romito e dal suo Laboratorio in un formato replicabile. Il primo debutto di questo esperimento all'Eur a Roma, Viale America 270, all’estremità del Laghetto e a pochi passi dalla fermata della Metro B. Qui per molti anni ha lavorato un McDonald’s. Si parla di un raddoppio a Roma (nord) e di un arrivo a Milano, che è -non si dimentichi- la capitale anche in materia di innovazioni e nuovi locali nel food&beverage.

Un format modulare e adatto al travel retail

Il concetto è quello di rivoluzionare la ristorazione da viaggio, con un formato pensato non solo per i trasporti su strada, ma anche per gli aeroporti o gli hub ferroviari. In questo le due Stazioni del gusto già esistenti sono un prototipo ma saranno anche modulari: ci riferiamo a quella di Castel di Sangro vicina al ristorante Reale e alla residenza Casadonna dove Romito ha ricevuto le 3 stelle della Guida Michelin aperta nel 2018; e al locale aperto nel 2021 a Montesilvano in provincia di Pescara.

L'offerta nelle nuove Stazioni del Gusto sarà adattata agli spazi e ai luoghi, e comprenderà i pezzi forti del panorama del cibo veloce di Romito: la bomba con le farciture dolci e salate oppure i dolci della colazione all’italiana, il pollo fritto, i piatti della gastronomia, persino i prodotti del laboratorio dell’Accademia Niko Romito, che sforna, oltre al celebre pane, i biscotti (presto anche salati), i panettoni e il pandolce.