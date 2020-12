Nuovi item per la linea di farine Almaverde bio

Per rispondere alle rinnovate esigenze di mercato, che vedono in netto aumento i prodotti freschi, le uova e le farine, Molino Spadoni promuove una gamma completa di farine biologiche, a marchio Almaverde Bio, ampliandone la produzione.

La gamma, pensata per rispondere alle richieste più diversificate e articolate dei consumatori, comprende 14 referenze di cui sette sottoposte a macinazione a pietra, antica arte molitoria in grado di preservare i principi nutritivi dei cereali. La linea comprende farine tipo 0, universale, per pizza, per torte e dolce e per pane; farine tipo 1 e 2 macinate a pietra, farina di riso, farina di grano saraceno integrale e farina integrale.

“Molino Spadoni è pronta a intercettare tempestivamente i bisogni dei consumatori -sottolinea l'azienda-. In un anno in cui gli acquisti di prodotti biologici nella gdo sono cresciuti in tutta Italia, abbiamo aumentato la produzione delle Farine Almaverde Bio, il primo marchio di biologico in Italia e programmato un ampliamento della loro distribuzione a livello nazionale, così da riuscire a soddisfare in maniera puntuale l’aumento della domanda”.