Nuovo ingresso in Coralis: entra Udial

Udial entra nel Consorzio Coralis con la divisione retail, nata nel 2016, e che conta 25 aziende con cash & carry, 36 supermercati e 106 store affiliati ad insegne locali

La compagine del Consorzio Coralis si amplia con nuovi ingressi e rinnovate prospettive di sviluppo. Nuovo socio è il gruppo Udial, fondato nel 2000 e oggi operativo con 303 distributori e 66.500 punti di consumo horeca, con assortimenti e servizi specialistici per il mercato dei consumi fuoricasa. Il gruppo, che ha la sua sede a Francavilla Fontana in Puglia, opera nelle regioni del Centro Sud Italia con una presenza importante in Sicilia e Sardegna.

Ma è con la divisione retail, nata nel 2016, che Udial si unisce a Coralis. Questo comparto per il gruppo oggi conta 25 aziende con cash & carry di proprietà, 36 punti di vendita di proprietà, 106 store affiliati ad insegne locali dei soci di riferimento con 5.320 negozi somministrati. Undici soci dei venticinque soci che si dedicano al retail sono entrati a far parte di Coralis.

Le dichiarazioni

“Il mondo dell’horeca e quello del consumo domestico possono intersecarsi per trarre ispirazione e vantaggi reciprocamente -commenta Eleonora Graffione, presidente di Coralis-. Cominciamo questa nuova collaborazione con entusiasmo e fiduciosi di poter fare un bel lavoro consapevoli che la volubilità del mercato ci impone di essere vigili, flessibili e capaci di portare nuovi contenuti e strategie vincenti”.

“Siamo consapevoli di misurarci in un contesto evoluto e complesso, ma anche ricco di opportunità che sono certo potremo cogliere lavorando congiuntamente, con impegno e serietà, con i colleghi del gruppo Coralis Crai, che ringrazio per la reciproca fiducia. Una collaborazione che svilupperà preziose sinergie per affrontare al meglio il futuro in un mercato in continua evoluzione" dichiara il presidente di Udial, Antonio Argentieri.