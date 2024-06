Old Wild West, Kendal realizza il primo ristorante su Minecraft

Old Wild West crea insieme a Kendal il suo primo ristorante su Minecraft e lancia un hamburger in edizione limitata ispirato al videogame

Old Wild West e Kendal, youtuber ed esperto giocatore di Minecraft, insieme per una collaborazione che porterà all’apertura del primo ristorante Old Wild West nel mondo di Minecraft. Lo youtuber, con un seguito di quasi 2 milioni di fan, ha realizzato nel mondo parallelo di Minecraft, una versione in stile cubica del ristorante Old Wild West: tende western, arredi in legno e soprattutto hamburger, tacos e bistecche, tutto rigorosamente in versione pixelata per offrire ai fan la possibilità di vivere l’ambientazione western di Old Wild West anche nel mondo virtuale. Nei prossimi giorni, sul canale dello youtuber sarà possibile vedere Kendal in azione mentre costruisce il ristorante, prepara i piatti, sistema i tavoli e invita i suoi amici a gustare virtualmente il menu di Old Wild West. Il ristorante Old Wild West realizzato da Kendal su Minecraft verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni sui canali dello Youtuber e sui social di Old Wild West.

Sabato 15 giugno, a partire dalle ore 11,30, all’Old Wild West di Corso Sempione 3, a Milano i fans potranno incontrare personalmente Kendal che li accoglierà nell’ufficio dello Sceriffo per scattare foto e firmare autografi. L’evento è aperto al pubblico, senza necessità di iscrizione e con accesso in ordine di arrivo.

Old Wild West ha realizzato un hamburger speciale in edizione super limitata, in soli 500 pezzi, ispirata al mondo di Kendal. L’hamburger sarà acquistabile solo sabato 15 e solo nel ristorante di Corso Sempione a Milano, fino a esaurimento, e servito in una speciale box personalizzata e autografata da Kendal.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione con Kendal, un talento che incarna perfettamente lo spirito pionieristico di Old Wild West -commenta Stefano Taboga, Chief marketing and sales officer di Cigierre-. L’idea di lavorare su un progetto che coinvolga il mondo dei videogames e di farlo con uno degli idoli degli appassionati di Minecraft, ci ha subito entusiasmato e man mano che il progetto prendeva forma, abbiamo capito che sarebbe stata un’occasione eccezionale per coinvolgere i nostri clienti più giovani e per esplorare le enormi possibilità che il gaming può offrire a un brand come Old Wild West”.

“È stato divertentissimo mettersi ai fornelli su Minecraft per creare i panini e le ricette storiche dell’Old Wild West -aggiunge Kendal-. Inoltre sono molto grato per lo spazio che mi concederanno a Milano nel loro ristorante di Corso Sempione per un evento dal vivo con il mio pubblico, non è un’occasione da lasciarsi sfuggire. Non vedo l’ora di provare il panino speciale e di sapere cosa ne pensano i miei fan!”