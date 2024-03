Parmacotto lancia il format Selection: primo store a Lugano

Il primo punto di vendita Parmacotto Selection è stato aperto a Lugano. Seguiranno ulteriori aperture in altre città, non solo in Svizzera

Primo punto di vendita Parmacotto Selection, primo passo del progetto retail del marchio che sta sperimentando un nuovo concept store. A Lugano il brand ha inaugurato un negozio per una spesa grab&go con un'offerta che prevede una collezione di panini gourmet, creata dall’insieme di salumi di alta qualità e un panificato croccante. Gli

abbinamenti sono stati ideati dallo chef stellato Andrea Ribaldone, con l'obiettivo di valorizzare materie prime di qualità e territorio.

"Questo primo format retail Parmacotto Selection è la realizzazione di uno degli obiettivi tracciati nella nostra mission che parla di tradizione, di valori di marca e della volontà di promuovere come Gruppo l'eccellenza e la cultura del food italiano in tutto il mondo -afferma Andrea Schivazappa, Ceo Parmacotto Group-. Il nuovo concept store prevede un’offerta esclusiva, dedicata a chi è alla ricerca di sapori unici e desidera condividere il piacere dell’eccellenza".

Si tratta di un primo test a cui seguirà un progetto di espansione in più città nel corso dei prossimi anni. A riguardo il ceo aggiunge: "Questo progetto, rappresenta solo un esempio del percorso che vogliamo portare avanti non solo in Svizzera ma in altre città del mondo, dove abbiamo in previsione di aprire nuovi concept store per diventare sempre di più un brand globale".