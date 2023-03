Poke House chiude il 2022 con un fatturato di gruppo di 100 milioni di euro e apre il 2023 con un'altro locale a Miami, in Lenox Avenue

Poke House, una delle più grandi catene di poke, con 130 punti di vendita in 9 Paesi, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 100 milioni di euro a livello di Gruppo e apre il 2023 (primo trimestre) con una seconda Poke House in pieno centro a Miami Beach: la nuova Lenox House, 66 mq, affaccio su Lenox Avenue, angolo Lincoln Road, famosa per la ristorazione all'aperto nel cuore di South Beach, rappresenta un ulteriore traguardo nel progetto di crescita internazionale di Poke House, creata alla fine del 2018 per iniziativa di due amici italiani Matteo Pichi e Vittoria Zanetti. Poke House è in Regno Unito, Olanda, Spagna, Francia, Portogallo, Romania, Austria e Stati Uniti. Negli States ha cominciato a svilupparsi con l’acquisizione (gennaio 2022), della catena (14 locali) Sweetfin, uno dei marchi più iconici in California, conosciuto come il precursore del poke e leader delle bowl plant-based negli Stati Uniti. Le aperture a Miami Beach (Brickell e ora Lenox House) schiudono un'altra finestra negli States, questa volta nell'east coast, versante atlantico.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti quest’anno che confermano la leadership di Poke House: abbiamo portato un po' di West Coast anche a Miami, grazie alla nostra seconda House a pochi passi dalle splendide spiagge che la rendono celebre -spiega Matteo Pichi, Ceo & cofondatore di Poke House-. Grazie alla doppia presenza in città siamo in grado di soddisfare ancora meglio la domanda giovane, dinamica e in cerca di healthy food gustoso”.

“Miami è la cornice perfetta per la nostra proposta giovane, informale, che vuole offrire uno stile di vita sano senza rinunciare al gusto -aggiunge Vittoria Zanetti, cofondatrice ed executive director-. Siamo convinti che le nostre bowl siano la scelta ideale per chi ricerca un mix perfetto tra bontà e leggerezza, grazie agli abbinamenti infiniti di ingredienti che lo rendono perfetto per una pausa tra un’onda e l’altra”.

Il team di Poke House ha un’età media di 27 anni e una grande varietà di provenienze: sul totale delle oltre 1.000 risorse, più della metà sono di origine internazionale.

La ricetta del successo: Food & Tech

Poke House considera fondamentale per il successo il modello di business ibrido, a metà strada tra retail e digitale: la componente tecnologica assolve un ruolo fondamentale che si intreccia all’offerta del brand. Grazie al sistema omnicanale (click & collect, app, sistemi di pagamento), un software Crm proprietario con un programma di fidelizzazione che conta migliaia di utenti e un approccio data-driven, Poke House coglie e interpreta sempre più velocemente le nuove tendenze di consumo e adatta rapidamente la propria offerta, in Italia e all’estero. Business model che influisce anche sull’approccio agli ordini digitali: analizza i dati delle piattaforme di consegna di terze parti per capire come le valutazioni, il tempo di preparazione e la durata media dell'ordine impattano sui volumi di business del proprio negozio.