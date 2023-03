Pro-Gest cresce di oltre il 10%

L’azienda attiva nella produzione integrata di carta, cartone, imballi e packaging ha chiuso il bilancio 2022 con i principali indicatori in crescita

Fatturato e redditività in crescita nel 2022 per Pro-Gest, azienda attiva nella produzione integrata di carta, cartone, imballi e packaging ha chiuso il bilancio 2022 con i principali indicatori in crescita.

La società di Ospedaletto d’Istrana (Treviso) ha chiuso l’esercizio con un fatturato in crescita del 10,6% rispetto al 2021, per un ammontare di 826 milioni di euro. Bene anche la redditività, con l’Ebitda normalizzato in crescita del 40%, a quota 133,9 milioni di euro.

Nel corso dell’esercizio, il gruppo veneto ha effettuato investimenti per 43 milioni di euro. Di questi, circa 15 milioni hanno riguardato le sei cartiere e circa 28 milioni gli impianti destinati alla produzione del cartone ondulato (ondulatori) e gli scatolifici.

“Nonostante il quadro economico complesso in cui tutta l’industria cartaria ha dovuto operare, grazie ad una gestione efficace del capitale circolante e alla solidità della filiera verticale integrata che ci contraddistingue, siamo riusciti a dare seguito al nostro percorso di crescita”, sottolinea in una nota il presidente Bruno Zago.

“Lungo tutto il corso dell’anno è stata fondamentale la nostra filiera: le cartiere del Gruppo hanno supportato le attività degli ondulatori e degli scatolifici garantendo continuità nella produzione”, aggiunge l’amministratore delegato Francesco Zago.