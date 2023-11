ReStore e Todis insieme per nuova piattaforma eCommerce

ReStore ha realizzato per Iges, titolare del marchio Todis, una nuova piattaforma di spesa on line per i punti vendita a Roma e provincia

ReStore conferma la propria leadership nell’eGrocery grazie a una nuova collaborazione siglata con Iges, titolare del marchio Todis, realizzando una nuova piattaforma di spesa on line per i punti vendita a Roma e in gran parte della sua provincia.

Iges-Todis ha scelto l’azienda guidata da Barbara Labate, specializzata nella realizzazione di eCommerce per la Gdo in Italia, per ridisegnare il servizio di eCommerce Todis a supporto dei suoi imprenditori. La società laziale si è affidata all’esperienza che ReStore ha maturato negli anni in questo settore, con l’obiettivo di usare i punti di vendita come piattaforme (hub) per la consegna a casa pur riducendo al minimo l’impatto del servizio sui singoli punti vendita e sulla loro operatività.

ReStore ha curato il progetto a 360°, sviluppando rispettivamente:

Piattaforma web e gestionale ordini.

Business intelligence e analisi dei dati.

Logistica integrata con i punti vendita per la preparazione consegna delle spese online.

Customer care per il supporto pre e post vendita.

Il sito Todis a casa nella sua nuova versione targata ReStore è già operativo. Una delle novità più interessanti riguarda l’estensione da 432 kmq a 640 kmq (+48%) delle zone nelle quali viene garantito il servizio. Tutto questo è stato possibile grazie all’ottimizzazione degli hub, all’aumento delle fasce orarie di copertura e alla gestione degli ordini in AxA (ordine e consegna in giornata) con la possibilità di ordinare fino a 2 ore dall’inizio della fascia di consegna. La spesa online prevede la consegna all’indirizzo desiderato e la soglia minima per accedere al servizio è 20 euro, con un costo che ammonta a 3,50 euro. Consegna gratuita se si superano i 95 euro di spesa. Garantita l’assistenza ai clienti, con un customer care dedicato, attivo da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18, 30 chiamando lo 0238585744.

“Abbiamo deciso di implementare un nuovo modello di gestione dell’e-commerce, più capillare ed efficiente, per raggiungere i nostri clienti e dare loro la possibilità di programmare, la loro spesa inserendo la modalità AxF -commenta Sara Pifferi, responsabile marketing Iges-. Abbiamo lavorato alla realizzazione di un modello che possa essere replicato anche nelle altre città dove siamo presenti per offrire maggiori servizi ai nostri clienti”.

“È con piacere che riscontriamo il successo del servizio di spesa online anche per il format che ben interpreta Todis sul territorio nazionale -aggiunge Barbara Labate, Ceo di ReStore-. Una perfetta combinazione tra prezzo, prodotto e servizio che permette di generare scontrini medi particolarmente alti e garantisce la fidelizzazione della clientela”.