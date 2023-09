Risparmio Casa: la short collection con Disney e la strategia CRM

La short collection Trova la tua Scintilla, in sinergia con Disney, sarà attiva dal 23 settembre al 24 dicembre 2023 negli store Risparmio Casa

Parte la raccolta di Risparmio Casa per la nuova short collection Trova la tua Scintilla, in sinergia con Disney, attiva dal 23 settembre al 24 dicembre 2023. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia commerciale che vede centrale l’utilizzo dei dati della carta fedeltà grazie al lancio del nuovo tool di CRM (Customer Relationship Management) in

partnership con Promomedia, gruppo italiano specializzato in promozione sul territorio. "Una migliore lettura dei dati ci consentirà di essere ancora più efficaci nella definizione delle promozioni, nello studio di category al fine di stimolare le vendite incrementali” dichiara Rosanna Ungaro, direttrice commerciale del gruppo Forza 3.

Una strategia confermata anche da Stefano Battistelli che sottolinea: “La lettura del dato puntuale aiuterà sempre di più Risparmio Casa ad essere protagonista del cambiamento, la numerica elevata di dati profilati consentirà di compiere azioni mirate sul territorio anche in ottica di geomarketing al fine di meglio disegnare i bacini e offrire ai nostri team di sviluppo solide basi per valutazioni strategiche”.

L'operazione coinvolge tutti i 150 store del gruppo, inclusi gli 11 ex Grancasa recentemente acquisiti.

Le modalità di partecipazione

I consumatori che vorranno partecipare potranno collezionare un bollino per ogni 10 euro di

spesa e, aggiungendo un piccolo contributo economico, potranno ricevere peluche e tazze da colazione dei principali personaggi di Frozen II. I possessori di Carta Fedeltà, invece, riceveranno i premi utilizzando semplicemente i punti accumulati sul proprio profilo. Inoltre, acquistando i prodotti sponsor che verranno segnalati nei volantini di rete ed evidenziati sugli scaffali dei punti di vendita, si avrà un bollino extra per ogni pezzo acquistato.

Il termine ultimo per la consegna delle tessere e la richiesta premi è fissato al 7

gennaio 2024.