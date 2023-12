Risparmio Casa: via al rebranding degli store Grancasa

Primo degli undici acquisiti, il negozio di Nerviano (Mi) cambia insegna da Grancasa a Risparmio Casa, uniformato al classico format

Partita l'operazione di cambio insegna dei punti di vendita Grancasa acquisiti da Risparmio Casa la scorsa estate. Il primo degli 11 negozi coinvolti nell'operazione di acquisizione è stato inaugurato a Nerviano (Mi), sviluppato su una superficie di 5.000 mq e con uno staff di 42 persone di cui 39 già precedentemente occupati dalla vecchia gestione.

Le dichiarazioni

“Il nuovo punto vendita di Nerviano rappresenta il nostro 23° negozio in Lombardia e il 157° tra Italia e Svizzera, ma il suo valore, come primo rebranding degli ex store Grancasa, è unico e di grande importanza -affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa-. Siamo felici di aver garantito continuità e lavoro per 39 professionisti ex Grancasa che grazie alla loro esperienza, unita all’innovazione e alla visione di Risparmio Casa, potranno rendere il nuovo punto vendita di Nerviano un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità”.

All'inaugurazione era presente anche Riccardo Battistelli, terza generazione in Risparmio Casa, che dice: “In poche settimane Risparmio Casa ha cambiato volto e fatto ripartire uno store di grandi dimensioni garantendo lavoro oltre che un importante servizio per tutti i clienti”.