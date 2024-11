Roadhouse Express è il nuovo formato veloce pensato da Roadhouse Restaurant per i canali del transito (travel) e dei centri commerciali

Roadhouse Express è un nuovo format inaugurato da Roadhouse (Gruppo Cremonini) all’interno del centro commerciale I Petali a Reggio Emilia. Pensato per adattarsi a contesti commerciali come gli shopping centre e i luoghi di transito (stazioni, aeroporti), Express nasce dall’esperienza di Roadhouse Restaurant, per offrire maggior velocità di servizio e un’offerta definita "nuova e conveniente". Anche il layout del locale è completamente rinnovato, con il colore rosso storico di Roadhouse affiancato da una decorazione policromatica, studiata appositamente per un ambiente informale e giovane.

“Express è parte dell’universo di Roadhouse, ed è il locale ideale per una pausa pranzo con i colleghi, per uno spuntino veloce prima o dopo lo shopping con la famiglia e gli amici, o semplicemente per un pasto informale al giusto prezzo e nel giusto tempo grazie alle nuove modalità di servizio -spiega Nicolas Bigard, ad di Roadhouse-. In più, è possibile provare un’esperienza di gusto sorprendente, dove i piatti classici di carne vengono affiancati da una varietà di offerta che va incontro a tutte le esigenze, anche economiche”.

Velocità del servizio attraverso modalità di acquisto come scelta digitale (touch screen) tra i menu esposti, ordine sempre su schermo tattile e pagamento in cassa (come fa McDonald's e altri come La Piadineria), ricevendo un tracker da portare al tavolo. Il personale consegna quindi quanto ordinato e rimane a disposizione per eventuali altre richieste aggiuntive.

Il menu è suddiviso in 4 categorie: selezione dei piatti classici di carne; piatti della tradizione italiana, scelta di focacce farcite e i burger. Il tutto accompagnato dalleofferte “Combo” e dal free refill per acqua e bevande analcoliche.

Roadhouse gestisce brand di ristorazione casual dining, il più noto dei quali è Roadhouse Restaurant (177 locali), seguito da Calavera Restaurant (28 ristoranti), Billy Tacos (97 locali) e RIC Chicken House (4 locali). I ristoranti Roadhouse servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti, gli iscritti al Club Fedeltà sono oltre 2 milioni e la società dà lavoro a 3.600 persone.