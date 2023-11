Roadhouse Story è un progetto di vicinanza al territorio, a sostegno dello sport dilettantistico giovanile: prossime tappe a Grosseto, Siena, Trieste e Udine

Roadhouse (società di Gruppo Cremonini) gestisce e sviluppa fra i più noti brand della ristorazione casual dining in Italia, con 280 esercizi ristoranti e locali in 16 regioni italiane: il più noto è Roadhouse Restaurant (172 pdv in Italia), seguito da Calavera Restaurant (24 ristoranti), e Billy Tacos (88 locali). I ristoranti Roadhouse servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti, gli iscritti al Club Fedeltà sono 2 milioni e la società dà lavoro a 3.600 persone. Ma Roadhouse non è solo carne alla griglia, ma impegno sul versante sociale, sportivo in particolare: come progetto Roadhouse Story per le associazioni sportive USG Zoldo e AD Valbelluna Basket. I premi (contributo economico di 1.500 euro) consistono anche in una serie di iniziative di comunicazione per valorizzare le associazioni, oltre a un menu speciale a loro dedicato. Roadhouse Story è nato nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale di impresa di Roadhouse.

“Ringrazio l’organizzazione Roadhouse per l’iniziativa e l’invito. Sostenere le società sportive è doveroso -commenta Monica Mazzoccoli, assessore allo sport, tempo libero ed eventi del comune di Belluno-. Anche noi cerchiamo, con i mezzi che abbiamo, di supportarle nello svolgimento delle attività o nell’organizzazione di manifestazioni. È innegabile l’immenso valore educativo che lo sport svolge per i nostri figli: lo sport consente ai ragazzi di imparare il vero significato della parola meritocrazia. I ragazzi sono il nostro futuro, investire sullo sport è investire per il sostegno della loro crescita, dunque per una società sempre migliore. È bello che una catena di ristoranti che si rivolge ai giovani e alle famiglie dedichi iniziative allo sport”.

“Questa iniziativa -aggiunge Nicolas Bigard, amministratore delegato di Roadhouse SpA- avviata nella città di Belluno, avrà un seguito a Grosseto, Siena, Trieste e Udine, e sarà sempre finalizzata a sostenere il mondo delle Associazioni sportive giovanili (frequentate da bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni), che ci stanno particolarmente a cuore perché rappresentano lo spirito ed i valori che fanno parte del Dna di Roadhouse: passione, impegno e speranza”.