Sanificare i carrelli, un’esigenza non solo in pandemia

Sweepcart è un box per la sanificazione dei carrelli e non solo prodotto in Italia, distribuito da Nexo in tutto il mondo

Ne avevamo scritto su Gdoweek più di un anno fa, nel pieno della prima ondata, quando Sweepcart è stato presentato e installato in alcuni punti di vendita della gdo italiana, a distanza di un anno possiamo dire che l’adozione è stata molto più marcata all’estero che nel nostro Paese. Ne parliamo con Nexo, la società italiana con sede a Brescia, che lo distribuisce in tutto il mondo, “noi italiani ci preoccupiamo quando vediamo i sondaggi e i numeri in rialzo -dice Giuseppe Migliorati, Ceo di Nexo-, ma quando ci dicono che tutto sta calando, ci dimentichiamo presto di fare attenzione. Non essendo un prodotto di necessità, come un carrello o un banco, molto dipende dalla sensibilità dell’imprenditore: ce ne sono alcuni illuminati, ma altri tendono a non comprendere i reali benefici. Pingue per esempio, che gestisce alcuni punti di vendita Conad in Abruzzo, era alla ricerca di una soluzione simile anche prima della pandemia e ha aumentato il fatturato nei negozi in cui lo ha installato”.

Parla con cognizione di causa Migliorati, che conosce il settore grazie a una esperienza pluriennale visto che nel curriculum può vantare l’apertura della filiale italiana di Wanzl che ha gestito fino al 2018, quando poi ha aperto la start up Nexo, con cui distribuisce in Italia, Spagna e Svizzera anche i carrelli prodotti da Damix.

Nexo distribuisce inoltre in esclusiva sul territorio europeo, americano e asiatico Sweepcart, un box che serve a sanificare i carrelli in una modalità totalmente green, non utilizzando nessun prodotto detergente o disinfettante che può compromettere la superficie del carrello, verniciato con una polvere ipossidica che si può deteriorare. Inoltre il detergente può lasciare le ruote bagnate e sporcare il pavimento, senza considerare che alcune sostanze possono provocare allergie a contatto con la pelle. Sweepcart lavora con un sistema di fotocatalisi artificiale attraverso lampade e in qualche secondo sanifica il carrello.

Dall'Italia agli store in tutto il mondo

Nexo ha all’attivo dall’inizio della pandemia diverse installazioni in Coop, Carrefour, Conad e Pewex: “Lo abbiamo esportato a livello internazionale -precisa Migliorati-, ma è vero che è difficile essere profeti in patria perché gli imprenditori italiani sono molto soggetti all’andamento della pandemia e non hanno una predisposizione a lungo termine, per questo il nostro mercato è al 90% rivolto all’estero. Abbiamo raggiunto la Nuova Zelanda, Australia, Hong Kong, Dubai e tutti i principali paesi europei. Di recente abbiamo chiuso un accordo con una società americana e stiamo valutando di produrre Sweepcart in Ohio, per servire al meglio il mercato americano e stiamo affrontando l’iter per la certificazione statunitense, che ha parametri diversi rispetto a quelli europei. Per velocizzare la fase di sanificazione, che avviene in circa 15 secondi, abbiamo inserito all’interno della macchina 5 lampade UV-A, che attivano il sistema di fotocatalisi che permette la sanificazione totale del carrello”.

La fornitura all’Iper di Rozzano Nexo è una start up, distribuisce i carrelli di Damix, il secondo produttore a livello europeo. Tra le ultime forniture figurano carrelli e cestini al nuovo Iper La Grande i al Fiordaliso di Rozzano ristrutturato di recente

Le funzionalità di Wi-Well

Nel box è presente Wi-Weel, un prodotto nanometrico che a contatto con la luce sanifica l’aria. Il prodotto è applicato non solo negli store della distribuzione moderna, Nexo ha chiuso un accordo con il Coni per sanificare l’aria negli ambienti chiusi ai Mondiali di Sci di Cortina: si può infatti applicare lo sticker alle finestre, su quadri per sanificare le stanze e anche nei mezzi di trasporto. In Grecia gli sticker sono messi sulle cartine nelle aule scolastiche.

Il prodotto è stato installato anche nella rete autostradale da MyChef nei banchi frigo, perché oltre a sanificare l’aria può eliminare gli odori dei prodotti all’interno. Lo sticker è garantito per 10 anni, se pulito con prodotti non aggressivi e non necessita di manutenzione.