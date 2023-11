Selex e Savi: in tre anni oltre 15 milioni di euro di offerte con i buoni digitali

Prosegue la partnership tra Selex e Savi sui coupon dematerializzati per quasi 1 milione di famiglie

Il gruppo Selex e Savi festeggiano il terzo anniversario della partnership che ha messo a disposizione oltre 15 milioni di euro di vantaggi sui principali brand del largo consumo. Sono quasi 1 milione le famiglie che usufruiscono di buoni digitali in oltre 600 punti di vendita del gruppo Selex, con vantaggi -comunicano le aziende in una nota- sul fronte anti-inflazione.

Savi e Selex: con Coupon gallery stop ai buoni di carta

La partnership tra l’attore della distribuzione moderna, che ha una quota di mercato del 14,8% e una rete formata da circa 3.300 punti di vendita, e la marketing technology company che si occupa di buoni sconto ha dato i natali a Coupon gallery, uno strumento di couponing virtuale. I clienti accedono alle promozioni dal sito web delle insegne del gruppo Selex, dove trovano una vetrina virtuale con circa 30 promozioni dedicate. Una volta cliccato su una promozione, questa viene associata alla carta fedeltà. Poi, in negozio, i clienti acquistano utilizzando la loyalty card e lo sconto viene applicato automaticamente in cassa, eliminando i coupon cartacei. Un’iniziativa ha fatto sparire il coupon di carta, semplificando le operazioni di cassa e riducendo gli oneri amministrativi, riportano le aziende in un comunicato.