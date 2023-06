Signorvino, la catena di enoteche con cucina leader a livello nazionale, presenta un calendario di eventi 2023, fra le quali una serie di podcast sul vino

Viaggio nel gusto, il programma di eventi del 2023 lanciato da Signorvino, si arricchisce con nuove iniziative: un podcast sul vino, realizzato con Chora Media, e un wine tour in omaggio con una consumazione minima di 80 euro. Viaggio nel Gusto è un concept pensato da Signorvino dedicato a tutti gli appassionati del vino e a chi vuole approfondire la conoscenza delle migliori etichette nazionali. Un percorso che terminerà, simbolicamente, con l’apertura del Signorvino fuori dai confini nazionali, a Parigi in autunno. Il prossimo grande evento di Viaggio nel Gusto è a Milano Navigli, il 15 giugno a partire dalle ore 19.

Trenta puntate brevi disponibili sulle principali piattaforme audio free, per raccontare il lato più semplice del vino: Vino Vicino è il podcast realizzato da Chora Media per Signorvino. Le voci di Jacopo Cossater e Graziano Nani guidano un viaggio alla scoperta dei vini che beviamo: come sceglierli, quando gustarli, in che modo abbinarli. Tre puntate a settimana dedicate a trenta vini italiani, raccontati in modo semplice e per tutti.

Ciascuna puntata sviluppa una storia, un aneddoto o una curiosità, insieme alle informazioni più importanti e pratiche relative a uno specifico vino. Vino Vicino è disponibile con tre puntate a settimana a partire dal 31 maggio sulle principali piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast) ed è raggiungibile a questo link.

Signorvino regala un Wine Tour in cantine selezionate in tutta Italia. Una degustazione in omaggio per una persona a fronte di una prenotazione per minimo due persone in alcune tra le principali cantine italiane, con scontrino di almeno 80 euro: l’iniziativa è valida fino a fine giugno in tutti i punti di vendita di Signorvino in Italia, un invito a esplorare sapori e i profumi della cucina e della tradizione vitivinicola.

Le cantine selezionate sono: Castello Bonomi (Franciacorta), La Giuva (Valpolicella), Tenimenti Leone (Lazio), Lini 910 (Emilia Romagna), Tenuta di Grignano (Firenze), Cantine Paololeo (Salento), Cantina di Bel Colle (Piemonte), Tenuta Alois Lageder (Bolzano), Tenuta Duca di Dolle (Veneto), Serena Wines 1881 (Veneto), Cantina i Clivi (Friuli), Tenuta Ulmo Cantina Planeta - Menfi (Sicilia, Val di Noto), Tenuta Sciaranuova Cantina Planeta - Etna (Castiglione di Sicilia).

“Signorvino ormai rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro i quali abbiano la curiosità di scoprire questo magico mondo con facilità, divertendosi e sperimentando il meglio della produzione italiana -sottolinea Federico Veronesi, con la famiglia, proprietario del brand Signorvino-. Viaggio nel gusto è un vero e proprio manifesto di Signorvino, un concept che consente d’esprimere la nostra voglia di esplorare l’incredibile patrimonio enogastronomico del nostro paese” .