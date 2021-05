Dopo l’ampliamento del centro commerciale Montefiore, il nuovo Spazio Conad (che riprende il modello messo a punto da Conad da partire da Vimodrone/MI) si sviluppa su una superficie di vendita di circa 4.000 mq, esclusi i concept che allargano considerevolmente l’offerta commerciale: Sapori dal Mondo, Bottega del Caffè, Sushi Daily, Con Cura (che incorpora i corner parafarmacia e ottico) e il negozio per animali PetStore. Confermato lo storico ristorante Con Sapore, ben noto alla clientela cesenate.

All’interno di Spazio Conad sono stati rinnovati e potenziati tutti i reparti, comprese la gastronomia a banco caldo, la macelleria e la pescheria a banco servito. Grande attenzione all’offerta di prodotti freschissimi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, con ampi spazi per i reparti dedicati a ortofrutta e prodotti del territorio realizzati da fornitori locali.

Le casse sono 31: 14 tradizionali e 7 automatiche a servizio dell’alimentare, più altre 10 dislocate nei concept. In totale i posti auto gratuiti sono circa 1.900.

Si dichiara soddisfatto l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, "al termine di un percorso lungo e faticoso sia dal punto di vista amministrativo che realizzativo. Colgo l’occasione -aggiunge Panzavolta- per ringraziare gli uffici comunali e regionali per la preziosa e competente collaborazione. Abbiamo accumulato ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale e ai tempi che ci eravamo prefissati, a cause delle traversie vissute da alcune ditte che componevano la compagine dei costruttori dell’opera, ma anche per l’emergenza pandemica che ha dato un serio contributo al rallentamento dei lavori. Complessivamente positiva e rispondente alle aspettative anche la realizzazione del nuovo Spazio Conad, il format ideale pensato da Conad per una spesa completa e di qualità, connotata da innovazione sia di prodotto sia di servizio. Il nuovo punto di vendita sarà gestito da una società collaudata che saprà mettere a frutto sia le competenze professionali che le capacità manageriali maturate in questi anni di proficue relazioni con clienti e fornitori per ottenere ottimi risultati. Lo spazio è totalmente rinnovato e ampliato e modifica la vecchia generazione di ipermercato per diventare un punto di vendita in linea con i tempi, le esigenze dei clienti, e il territorio con le sue esigenze, anche a fronte di un investimento economico assai importante".

Commercianti Indipendenti Associati, costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti, è una delle cooperative associate in Conad. La rete al dettaglio è attiva presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato su 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti di vendita; il sistema (tra punti di vendita, società e cooperativa) occupa 10.906 persone.