Starbucks, con i locali di Bergamo e Roncadelle, ha quasi completato il calendario aperture 2022. In programma altre 13 entro il 2023, Nord e Centro Italia

Con l'inaugurazione dei nuovi locali a Bergamo e Roncadelle (Bs) Starbucks esaurisce (o quasi: ne manca solo uno) la pipeline prevista per il 2022. Bergamo, store n.21 della catena, è di particolare importanza, forse quanto Verona che pure è molto importante per ragioni sentimentali: a Verona Howard Schulz, il fondatore della caffè della Sirena, ebbe la prima idea di Starbucks; Bergamo invece è la città di Antonio Percassi, Presidente del Gruppo Percassi, come lui stesso ricorda: “Si tratta di un’apertura importante per il Gruppo Percassi, dal momento che ho avviato la mia carriera imprenditoriale nel retail e real estate proprio in questa città nel 1976, per lo sviluppo e gestione delle catene commerciali dei più importanti brand italiani e internazionali. Ė per noi un onore aver aperto questo locale nel centro di Bergamo, una città emblema della resilienza dimostrata in particolare da questo territorio nel corso della pandemia. Per me oggi si è avverato un sogno, quello di aver portato Starbucks a Bergamo, tra la mia gente, per far provare anche a chi non conosce ancora Starbucks un’offerta di cibo e bevande di altissima qualità e con delle proposte diverse dal solito, in un’atmosfera accogliente e famigliare, capace di far sentire le persone come a casa propria”.

Lo Starbucks di Bergamo è in una delle principali zone dello shopping del centro, in via Zambonate 4, angolo con Via XX Settembre, e si sviluppa su due piani per totali 250 metri quadrati. Al piano terra si trovano il bar e una ventina di sedute alte, c'è più movimento, al primo piano si sta più tranquilli su uno dei 50 posti a sedere. Il design, improntato alla sostenibilità ambientale, riutilizza parte degli artwork preesistenti, dando così una seconda vita a questi oggetti. Il punto di vendita dispone anche di un dehors di quasi 70 metri quadrati, con più di 30 posti a sedere.

Capitale della cultura

Nel 2023, Bergamo sarà capitale italiana della cultura insieme a Brescia, evento che contribuirà ad aumentare l’afflusso di turisti che da sempre animano la “città dei Mille”. I più giovani, soprattutto studenti, potranno anche fare una sosta da Starbucks. “I più giovani saranno entusiasti di questa apertura, in particolar modo i Millennials e la generazione Z -conferma Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia- perché i locali Starbucks sono dei veri e propri aggregatori di persone ed esperienze anche molto eterogenee tra loro. Sono luoghi di condivisione dove trovarsi per fare quattro chiacchiere con gli amici, ma anche per studiare e lavorare, stare da soli o in compagnia”.

Subito dopo Bergamo è il turno di Roncadelle (Bs), al centro commerciale Elnos dove Starbucks apre un locale di 150 mq e una trentina di posti a sedere. Si distingue per un design dai toni caldi ispirati al caffè, a cui si aggiungono l’utilizzo di texture e materiali naturali. Gli artwork colorati imprimono ulteriore energia e vivacità all’ambiente, accompagnando il cliente fino alle origini di Starbucks, al suo primo locale a Pike Place (Seattle).