Starbucks debutta nel centro di Firenze (Piazza della Stazione 16), a Santa Maria Novella, il primo locale nel capoluogo toscano, dopo l’inaugurazione, nel 2021, nel centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. È il 23° Starbucks italiano in partnership con Percassi - licenziatario unico del brand di Seattle nella penisola- e ulteriore tassello di un più ampio progetto di sviluppo che per il 2023 prevede 13 nuovi locali nel nord e centro Italia.

Santa Maria Novella accoglie ogni giorno 160.000 passeggeri, 59 milioni su base annua. Il nuovo Starbucks è al piano inferiore, all’interno della Galleria Commerciale Santa Maria Novella, in Piazza della Stazione, nelle immediate vicinanze della basilica di Santa Maria Novella e a un chilometro dal Duomo di Firenze (la cattedrale di Santa Maria del Fiore). La Galleria commerciale risale al 1960, oggi completamente ristrutturata. Starbucks si unisce ai marchi internazionali e italiani presenti in Galleria, che offre un’ampia selezione fra food&beverage, oggettistica e cura della persona, e si presenta con la formula di un asporto pensato per adattarsi alle esigenze di una clientela di passaggio. Starbucks è aperto da lunedì a domenica, ore 7-20.

“Progettiamo ogni store con l’obiettivo di offrire la migliore customer experience ai nostri clienti -commenta Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia-. Il format take away che abbiamo scelto è indubbiamente quello più rispondente alle esigenze delle migliaia di passeggeri e turisti italiani e internazionali che transitano ogni giorno nella Galleria Commerciale Santa Maria Novella. L’attesa di un treno è spesso sinonimo di noia e insoddisfazione, il nuovo locale Starbucks può regalare una nota golosa a chiunque vorrà concedersi una pausa di gusto”.

La nuova galleria sotterranea (investimento complessivo oltre 27 milioni di euro) si collega ai parcheggi sotterranei con accesso diretto alla stazione attraverso una scala mobile. Sviluppa 9.000 mq di Gla, con circa 40 punti di vendita, inclusa la libreria Feltrinelli su 2 piani (1.100 mq).