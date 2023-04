Dopo l’apertura dello store ad OrioCenter, Sushi Daily, marchio che fa capo al gruppo KellyDeli, porta il suo format nel centro commerciale IlCentro di Arese. Fra le novità introdotte, il sushi diventa, per la prima volta, protagonista non solo del pranzo e delle cena, ma anche degli aperitivi: i clienti potranno sorseggiare uno spritz o un gin tonic e scegliere gli abbinamenti con la degustazione delle specialità giapponesi. I cocktail sono creati grazie a Cocktail Machine, sistema digitale che prepara ed eroga i drink con un bilanciamento da bartender.

Altra novità di tendenza introdotta nel menù è il poke bowl, personalizzabile a seconda dei gusti e disponibile nei formati Small, Regular e Premium. La proposta include anche il Baby Poke, a base di pomodorini, riso, crema di avocado e una proteina a scelta tra salmone e pollo, che fornisce ai più piccoli un apporto nutrizionale bilanciato e adeguato.

Oltre allo spritz e al gin tonic, la proposta bevande di Sushi Daily si amplia con l’aggiunta del Bubble Tea, bevanda a base di tè freddo. Realizzata con o senza l’aggiunta di latte di soia, la sua caratteristica sono le perle disponibili in nove gusti, fra i quali cioccolato e caramello salato. In più, grazie alla formula pick and mix, i clienti possono comporre il proprio sushi box come preferiscono all’interno della sushi pasticceria del chiosco, scegliendo tra asporto e consumazione sul posto, nella sala tavoli dello store. Il menù è composto da oltre 100 ricette, realizzate dagli artigiani di Sushi Daily, che è possibile vedere all’opera grazie al layout aperto. Per soddisfare i gusti di tutti, si spazia dai contorni a base di verdure, fino a nigiri, sashimi e maki.

Oltre al menù, Sushi Daily rinnova anche il design del suo chiosco, trasformandosi in una pagoda, per evidenziare il richiamo alla tradizione culinaria giapponese (il tetto cattura l’attenzione e crea un’atmosfera dalle suggestioni nipponiche). Per la nuova apertura, l’azienda presenta un chiosco, situato al primo piano ingresso 2 della galleria commerciale, a pianta esagonale con affaccio da ogni lato e una sala tavoli per mangiare in loco da soli o in compagnia.