Sviluppo rete Non food-27 dicembre/7gennaio

Cisalfa Sport

Via Vona Armando 20

Frosinone

738 mq

Cisalfa

DATA DI APERTURA

13 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato all'interno del centro commerciale Le Sorgenti. Rispecchia la formula dell'insegna con un percorso intuitivo per facilitare la spesa.

OFFERTA

Propone un'ampia selezione di articoli sportivi e lifestyle.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-21.

ADDETTI E CASSE

Impiega 17 addetti

Cisalfa Sport

Via Emilia Parmense 155

Piacenza

1.000 mq

Cisalfa

DATA DI APERTURA

13 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato all'interno del centro commerciale Gotico.

OFFERTA

Articoli sportivi e per il lifestyle suddivisi per categorie.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20.30; domenica 9-20. Il centro è dotato di wi-fi gratuito.

ADDETTI E CASSE

Il team di lavoro è formato da 13 persone.

Cisalfa Sport

Viale Edoardo Garrone

Marina di Melilli (Sr)

1.350 mq

Cisalfa

DATA DI APERTURA

13 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ubicato all'interno del centro commerciale Belvedere. Segue il format dell'insegna con spazio a soluzioni ambientali e tecnologiche.

OFFERTA

Propone un ampio assortimento dedicato allo sport e al lifestyle.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-21.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegati 15 addetti.

Dm

Viale Coni Zugna 71

Milano

225 mq

dm drogerie markt

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova vicino alla Darsena. Lo store propone le categorie merceologiche suddivise per mondi tematici.

OFFERTA

Conta oltre 14.000 referenze e 655 marchi, di cui 29 mdd.

SERVIZI

Orraio: lun-dom 9-19.30.

ADDETTI E CASSE

Vi lavorano sette collaboratori.

Lush

Corso Buenos Aires

Milano

50 mq

Lush

DATA DI APERTURA

3 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in un'area strategica della città ad alta densità di traffico. Si tratta del format di ultima generazione. Lo store è suddiviso per aree: Dairy (fresh, haircare e skincare), Bathing (doccia, saponi e bagno) e Gifting, ognuna con una propria identità.

OFFERTA

Dispone di 400 referenze in assortimento.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-20. Disponibile il servizio Bring It Back per favorire il riciclo in un’ottica di economia circolare. Per ogni contenitore riportato, il cliente riceverà 50 centesimi di euro utilizzabili per gli acquisti.

ADDETTI E CASSE

Attive due casse. Impiegati 17 collaboratori.

Xiaomi

Strada Provinciale 76

Foggia

150 mq

Xiaomi

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all'interno del centro commerciale GrandApulia.

OFFERTA

Propone una selezione di prodotti di telefonia.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-21.

ADDETTI E CASSE

Presenti in store sei customer assistant.