TheFork Italia, Carlo Carollo nuovo country manager

Carollo porta in TheFork oltre 15 anni di esperienza in ruoli dirigenziali in aziende multinazionali come Samsung, Microsoft e McKinsey. Ha iniziato la carriera in Procter & Gamble, dove si è occupato principalmente di marketing e vendite per 10 anni, per poi passare in McKinsey & Company nel ruolo di engagement manager. Approfondisce la conoscenza del mercato della tecnologia di consumo in posizioni di rilievo che prevedono anche la responsabilità di mercati esteri prima in Microsoft (consumer & devices Group Leader - Italia, Grecia, Cipro e Malta) poi in Samsung come vice presidente vendite e marketing Mobile in Europa, Deputy Head divisione ETO (ingegneria-tecnologia-ufficio), poi come vice presidente del dipartimento IT & Mobile Italia. Il suo più recente impiego è stato in Amplifon Italia come general manager e amministratore delegato.