Tosca stringe una collaborazione con Nhood per lo sviluppo

Tosca Eccellenze Toscane è un format nuovo creato dallo stesso fondatore di Löwengrube, Pietro Nicastro. Che non è solo un imprenditore della ristorazione tematica/casual food, ma anche un personaggio come potrete constatare leggendo la sua autobiografia (Una vita da Leoni, Rubbettino, 2020). L'accordo stretto con Nhood Services segue di pochi mesi l'inaugurazione a Merlata Bloom della Stube di Löwengrube ed è finalizzato a cogliere le opportunità offerte da entrambi i mercati, quello dei consumatori e quello rappresentato dal patrimonio immobiliare gestito da Nhood. Entrambi caratterizzati da una forte domanda di esperienze gastronomiche originali e genuine (che qui intendiamo come sinonimo di "proprie del territorio" "locali"). Per Tosca, Nhood è un partner capace di offrire una consulenza sugli sviluppi nel mondo retail, che include: analisi dettagliata del mercato, settore per settore, onde inquadrarne il contesto competitivo; valutazioni sulle migliori opportunità diversificando le strategie di espansione in Italia, studiando la credibilità di potenziali partner per sviluppare il potenziale dell’insegna sotto ogni punto di vista, commerciale e reputazionale.

"Abbiamo deciso di collaborare con Nhood per la loro comprovata esperienza nello sviluppo di franchising e nella gestione di progetti di ristorazione -aggiunge Pietro Nicastro, fondatore di Tosca-. Siamo entusiasti di lavorare insieme per portare la nostra visione a nuovi mercati e offrire ai nostri clienti un'esperienza gastronomica di qualità in un ambiente accogliente".

Un accordo di questo Nhood lo ha firmato anche con un'altra insegna, Bokok, che ha da poco aperto al primo piano della food court di Merlata Bloom Milano, confermando il ruolo di questo centro commerciale come hub o polo di sperimentazione per nuove insegne e nuovi ingressi.

“Anche questo mandato di consulenza conferma la fiducia che i retailer più amati dal pubblico ci stanno dando, consapevoli che per loro proporremo soluzioni su misura in contesti dinamici e innovativi" ricorda Anand Remtolla, Chief Commercial Officer Nhood Services Italy. I primi progetti di apertura sono già in fase di sviluppo.