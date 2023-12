Unicoop Tirreno: con ReStore la spesa online nella Capitale

La spesa online di Unicoop Tirreno sarà disponibile a Roma grazie alla collaborazione con ReStore che prevede agevolazioni per le persone affette da disabilità

La spesa online si attiva a Roma per Unicoop Tirreno che consolida la collaborazione con ReStore e programma un'ulteriore espansione. “Abbiamo trovato in ReStore un partner ideale, sia per i tempi rapidi di sviluppo del progetto, sia per la professionalità e competenza nella gestione di questo servizio. Ci aspettiamo ottimi risultati nel medio periodo e siamo convinti che offriremo ai nostri soci un servizio all’altezza di questo mercato così complesso e competitivo, ma anche in linea con i valori della cooperativa” afferma Armando Picuno, direttore operations di Unicoop Tirreno.

Per ReStore, Roma rappresenta una piazza importante, come conferma la Ceo Barbara Labate: “Una piazza importantissima, che vede utenti già abituati a fare la spesa on line da anni, e di usufruire di livelli di servizio già molto alti. Il nostro obiettivo è quello di dare il miglior servizio possibile ad un socio Coop che, ci auguriamo, possa apprezzare il nostro operato”.

Il servizio

La spesa viene recapitata con consegna a domicilio entro due ore dalla ricezione dell’ordine con, in alternativa, la possibilità di pianificare la consegna della spesa anche nei giorni successivi. Variabile il prezzo: fino a una spesa di 80 euro, il costo del servizio è di 5,90 euro, mentre superati i 120 euro si pagherà solo 3,90 euro. Sono previste alcune agevolazioni per le persone affette da disabilità: infatti per i clienti con una invalidità di almeno il 60% la consegna della spesa sarà gratuita. Per poter usufruire del servizio basta inviare la documentazione richiesta nel form di assistenza.