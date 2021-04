Unieuro consolida la rete vendita: il punto sullo sviluppo

Quattro nuove aperture potenziano la rete di Unieuro sul territorio nazionale con strutture in varie regioni, da nord a sud. La Sicilia si conferma un’area strategica per l’insegna (fin dall’acquisizione nel 2019 dei negozi ex-Pistone/Expert). Unieuro torna nell’Isola con due negozi inaugurati rispettivamente a Messina, a tre anni dall'ultima apertura in città, e a Mazzarrone (Ct). I due store sono situati uno sulla Strada Statale 114, location dalla superficie commerciale di circa 1.500 mq in passato gestita da Papino/Trony, il secondo in via Comiso 135. Con queste aperture la rete vendita in Sicilia conta oggi 17 punti di vendita diretti e 21 affiliati. “Confermiamo il nostro obiettivo di garantire a Unieuro la migliore copertura territoriale in chiave omnicanale, che resta uno dei cardini della nostra strategia di consolidamento del mercato –dichiara Luigi Fusco, chief operations officer di Unieuro-. Siamo peraltro molto felici di tornare a presidiare direttamente l’importante area messinese, che tre anni fa ci vedemmo purtroppo costretti a lasciare. Oggi manteniamo gli impegni assunti all’epoca, a beneficio della clientela e dei nostri stessi collaboratori che ritrovano così un’adeguata collocazione nel loro territorio di riferimento”.

Contestualmente l’insegna ha aperto due punti di vendita: uno a Brescia in via Triumplina 43, l’altro a Fiumicino in via Della Foce Micina 74.

Tra le regioni di interesse c’è anche il Piemonte dove lo scorso aprile sono state realizzate tre strutture: a Torino in via Orbetello 64, a Pino Torinese, nel centro commerciale Pam, e a Cirié (To) in via Gazzera 20. Nella regione, nel recente passato, la catena ha acquisito il ramo d’azienda composto da due punti di vendita di 2C srl come raccontato in questo articolo.

La presenza di Unieuro

L’insegna opera con 270 negozi diretti e circa 250 affiliati a cui si aggiunge la piattaforma digitale. La crescita della catena di elettronica di consumo è confermata dai dati: l’esercizio, chiuso a febbraio del 2021, ha registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di euro.