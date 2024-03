In collaborazione con Decathlon, Gruppo VéGé ha avviato la terza edizione dell'iniziativa che mira a sostenere le associazioni sportive dilettantistiche

Continua l'impegno di VéGé nei confronti dello sport e delle associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, per il terzo anno il gruppo avvia alcune attività con il supporto di Decathlon, forte dei risultati della scorsa edizione che ha totalizzato migliaia di gift

card per il valore di circa 1,5 milioni di euro.

“Giungere alla terza edizione dell’iniziativa a sostegno delle associazioni sportive

dilettantistiche è un traguardo che riflette pienamente l’impegno del Gruppo nei confronti

delle comunità del territorio, in linea con i sustainable development goals dettati dall’ONU a

cui VéGé aderisce” commenta Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo

VéGé.

L'iniziativa

A partire dal 18 marzo, i clienti dei circa 2.116 punti di vendita delle 22 imprese al dettaglio di VéGé saranno coinvolti attraverso i loro acquisti e fino al 9 giugno per ogni 15 euro di spesa riceveranno un QR code, a cui si aggiungeranno altri QR code se nella lista saranno presenti i “prodotti acceleratori” a marca Ohi Vita (la MDD benessere del Gruppo), Mucho Amor (la linea pet care e pet food del Gruppo) e di altri brand partner dell’Industria di Marca.

I clienti potranno assegnare i QR code cartacei cumulati attraverso l’App Noi amiamo lo

Sport (disponibile per sistemi Android e iOS) selezionando l’associazione sportiva

dilettantistica che si vuole sostenere e inquadrando il QR code cartaceo. Sarà possibile

attribuire i codici entro il termine ultimo del 23 giugno 2024. A fine attività, in base ad una classifica per insegna, le società sportive che avranno raccolto più codici riceveranno Digital Gift Card Decathlon in tagli da 600 euro o 300 euro da utilizzare per ottenere articoli e prodotti utili per l’attività sportiva svolta.