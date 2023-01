Versilfood, pioniere nei funghi e innovatore nel pack

Versilfood, azienda specializzata nel comparto funghi, ha presentato a Marca 2023 una nuova linea di funghi di cui ci parla l'ad Diego Romanin

Versilfood, azienda di Camaiore (Lu) che commercializza soprattutto funghi e tartufi, trova nella produzione per conto delle catene gdo un motore molto potente per lo sviluppo del fatturato: come precisa Diego Romanin, amministratore delegato di Versilfood, le marche del distributore rappresentano il 60% del fatturato. "Marca è un appuntamento immancabile per industrie come le le nostre -commenta Romanin- e in particolare quest'anno che abbiamo sviluppato per un'importante catena una linea di prodotti in busta di carta riciclabile al 100%: credo che siamo i primi nel nostro settore merceologico a introdurre questa novità".