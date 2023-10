Xmas Tour: il Natale speciale di Toys Center

Parte il tour di Toys Center dedicato al Natale che renderà speciale la ricorrenza con spazi dedicati ai bambini e alle loro famiglie

Nove piazze italiane ospiteranno il Xmas Tour di Toys Center, insegna di Prg Retail Group, specializzata nel settore dei giocattoli: Palermo, Catania, Napoli, Caserta, Roma, Padova, Cosenza, Torino e Milano. L'iniziativa, a cui è legato il claim Dove inizia l’avventura, ha l'obiettivo di rendere speciale il Natale attraverso momenti di intrattenimento e condivisione dedicati ai più piccoli.

“Siamo entusiasti di questo progetto che porterà ai bambini e alle loro famiglie il divertimento che si respira nei negozi Toys Center, offrendo loro esperienze di gioco e la possibilità di scoprire le tradizioni natalizie di tutto il mondo. Un viaggio metaforico – reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni importanti partner del settore – con il quale sentirsi parte di un’unica grande comunità e esserne partecipi raccontando le tradizioni della propria famiglia e del proprio territorio. Lo abbiamo voluto fare con il linguaggio universale del gioco e dell’emozione di crescere insieme, con l’auspicio di vivere il Natale più magico di sempre” dichiara Fabio Brugnoli, direttore commerciale Toys Center, Fao Schwarz, Bimbostore.

Il catalogo

Per accompagnare questo percorso è stato sviluppato un progetto sull’interculturalità che ha coinvolto 150 bambini di diverse nazionalità, alcuni dei quali sono i protagonisti della storia che si sviluppa all’interno dello speciale catalogo di Natale: oltre 220 pagine con più di 1500 prodotti, ma anche storie inclusive.

Il video racconto

Il Xmas Tour sarà inoltre l’occasione per conoscere le tradizioni legate al mondo del Natale e raccontare la propria attraverso un video racconto che ognuno può girare nella postazione dedicata o caricare sulla landing page del tour.

L'ambientazione

A caratterizzare lo scenario di ogni tappa, ci saranno anche tre igloo, ognuno dedicato a un’attività per condividere il divertimento. Nella prima postazione si potrà sperimentare l’arte decorativa (supportati dai prodotti Ravensburger-Creart), il secondo igloo darà spazio al gioco Twister in versione digitale (Hasbro), per poi passare alla parte artistica dedicata alla danza e al canto grazie alla postazione Music Star (marchio esclusivo di Toys Center).

Infine saranno presenti un’installazione a forma di mongolfiera, l’icona del giro di Toys Center lungo l’Italia, un’ape elettrica, simbolo del viaggio in un’accezione anche sostenibile e una boule de neige all’interno della quale è presente una postazione dedicata ai photoshoot a tema natalizio con dolci e salati per tutti i partecipanti offerti da Mondelez.

Le tappe del Xmas Tour Toys Center