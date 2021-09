Zaini Milano festeggia i 60 anni di Ken con pack dedicati

Quattro tavolette al cioccolato dal pack distintivo sono l'omaggio di Luigi Zaini in occasione del 60esimo anniversario di Ken, due anni dopo quello di Barbie. Le referenze sono in vendita nei locali di Zaini Milano, dedicati alla storica fabbrica di cioccolato. In occasione della Milano Fashion Week di settembre, sono stati esposti diversi modelli originali di Ken, in entrambi i negozi milanesi. “Abbiamo immaginate le tavolette come bar-gift divertenti, sorprendenti e anche simboliche di un modello maschile che, controcorrente, dai suoi esordi ha ceduto il passo alla più nota Barbie e che negli anni si è sempre evoluto, come Barbie stessa, rappresentando diversity, inclusion e equilibrio tra generi, valori che da sempre fanno parte della nostra cultura aziendale” spiega Luigi Zaini, alla guida con sua sorella Antonella, dell’impresa di famiglia.

In particolare è stata in mostra la linea “fashionistas” in Viale Piave 17, in omaggio alla settimana della moda, mentre due modelli creati proprio 60 anni sono esposti nella sede storica di Via De Cristoforis 5. In entrambi i negozi presente il modello della linea BMR1959 che rappresenta una moderna pop star e che, tra gli altri, ha ispirato le tavolette di cioccolato celebrative.

Le tavolette abbinano l’immagine di diversi outfit di Ken ad altrettanti abbinamenti di cioccolato:

Ken in smoking è una bar-chocolate fondente con fiori di violetta,

con fiori di violetta, Ken in versione spiaggia è abbinato al cioccolato Ruby dai sentori di frutti di bosco

Ken free-time che ascolta musica in cuffia corrisponde il cioccolato al latte e cristalli blu di Persia

Ken con sembianze da pop star è abbinato al gusto Caramel dorè e sale blu di Persia.

"La ormai pluriennale e consolidata partnership con Zaini -dichiara Lisa Weger, head of CP Mattel Emea- è per Mattel, una collaborazione di grande rilievo, non solo con riferimento all’evento del 60° compleanno di Ken celebrato con questa speciale ed esclusiva collezione di tavolette, ma anche per quanto riguarda il suo supporto durante tutto il corso dell’anno. Supporto che si espleta attraverso prodotti di altissima qualità, come ad esempio la capsule realizzata per il 60° Anniversario di Barbie in edizione limitata, ma anche in relazione agli altri brand del portfolio Mattel come Hot Wheels, Sam il Pompiere e il Trenino Thomas, diventando così un’unione commerciale di grande rilevanza anche a livello europeo.”