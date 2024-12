Il punto di vendita 12oz aperto all’interno dello scalo torinese anticipa le aperture previste nei primi mesi 2025 sia dirette sia in franchising

12oz, retail format italiano specializzato nel servizio rapido di bevande a base di caffè e latte (coffee&milk based) consolida la sua presenza nel canale viaggio (travel) con il nuovo store nella sala imbarchi dell’aeroporto internazionale di Torino. I punti di vendita in stazioni e aeroporti italiani rappresentano oggi la metà degli oltre 30 locali della catena.

L'avvio della partnership con Torino Airport risale all’anno scorso con un primo temporary store che ha permesso a 12oz di testare la risposta del pubblico all’offerta food&beverage.

La nuova location all’interno dello scalo torinese anticipa le prossime aperture già previste nei primi mesi 2025 da 12oz, che continua così a crescere con punti di vendita a gestione diretta e in franchising nei centri città, nei centri commerciali e prossimamente in altre location non convenzionali.

Il locale di 50 mq (al netto del magazzino) ospita 28 posti a sedere. Il menù propone, oltre alla selezione di bevande a base di caffeina calde e fredde servite in pochi secondi, una gamma di prodotti alimentari dolci e salati per rispondere al forte consumo richiesto durante la giornata. Oltre agli ormai classici donut e bagel, i clienti troveranno nuovi prodotti pensati per questo punto di vendita, soprattutto nell'ambito del food salato. Tutto pronto per il consumo sul posto e in movimento (to-go), tratto caratterizzante della catena, così da permettere alle persone di curiosare tra i negozi della sala imbarchi, fare acquisti o lavorare nelle aree relax in attesa della partenza, oppure di portare con sé i prodotti da consumare in volo.