A Paderno Dugnano la flagship station di Q8

Tradizione e sostenibilità ambientale sono i driver distintivi della flagship station che Q8 ha realizzato a Paderno Dugnano (Mi) lungo la superstrada Milano-Meda. La stazione, il cui progetto architettonico è ispirato alle vele della Dhow, la tipica imbarcazione del Kuwait, è sviluppata su un piazzale di 8.000 mq e garantisce postazioni di rifornimento sia per veicoli con motorizzazione tradizionale endotermica (benzina, gasolio, gpl e a breve metano) che per quelli elettrici con sei postazioni di ricarica di cui due ultrafast 300 kW. Parte dell’investimento relativamente a metano ed elettrico è stato finanziato con il contributo di fondi europei Connecting Europe Facility a supporto del progetto Q8 Cre8 - Creating the Station of the Future che mira a realizzare infrastrutture dotate di metano e ricariche elettriche.

La struttura è dotata di un albero maestro centrale di 25 metri d’altezza che collega due pensiline a forma di vela triangolare per realizzare una copertura di 2.000 mq, la prima a copertura delle isole di erogazione dei carburanti tradizionali, la seconda per gli erogatori di prodotti alternativi (gpl e metano) e degli stalli per la ricarica elettrica.

Un fabbricato di 1.200 mq invece è stato pensato per la sosta con una proposta che spazia dal nuovo format di shop Svolta alle offerte di Food&Beverage di Chef Express, presente con la caffetteria Panella Bakery, e comprende anche il ristorante Roadhouse. La struttura, che conta soluzioni di efficientamento energetico, illuminazione a led con sensori di movimento, impiego di materiali riciclabili, utilizzo di energie rinnovabili, è dotata di circa 60 stalli di parcheggio.

Le dichiarazioni

“Intendiamo rafforzare il marchio Q8 in Europa ed in Italia, Paese che l’azionista considera strategico e cruciale nel downstream europeo e mediterraneo in particolare" dichiara Nawaf S. Al-Sabah, presidente di Kuwait Petroleum International.

“L’impianto di Paderno rappresenta un modello di eccellenza a livello internazionale per la rete Q8 -aggiunge Azzam Al Mutawa, vice presidente esecutivo marketing di Kuwait Petroleum International-. Un impianto iconico, uno degli investimenti più significativi che unisce in modo esemplare tradizione ed innovazione”.

“La stazione di Paderno Dugnano è il nostro fiore all’occhiello – conclude l'Ad Giuseppe Zappalà-. Un progetto studiato per offrire non solo carburanti ma anche molteplici ed innovativi servizi, coniugando sostenibilità ed attenzione al cliente quali fattori strategici di successo di Q8”.