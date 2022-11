Fra le novità della food court Autogrill all'aeroporto di Roma Fiumicino, il nuovo concept Palma's, un secondo pdv Eataly e la pasticceria Sal De Riso

La nuova food court Autogrill, all'interno del terminal 3 di Roma Fiumicino, è pensata per rispondere alle esigenze di tutti coloro che transitano in aeroporto, grazie a un ampio ventaglio di proposte. Include anche un secondo punto di vendita Eataly, un Caffè Napoli, Sal De Riso (dolci della Costa d’Amalfi) e, novità assoluta, il nuovo concept Palma’s, spin-off di Temakinho, specializzato in cucina nippobrasiliana, che apre per la prima volta con una selezione di piatti esotici.

“L’inaugurazione della nuova food court di Fiumicino -commenta Luca D’Alba, general manager Italy Autogrill- rientra nel percorso di sviluppo e innovazione di Autogrill che, per soddisfare al meglio i bisogni di chi viaggia e offrire un’esperienza di sosta di qualità, continua ad ampliare la propria offerta su tutti i canali di viaggio (aeroportuale, ferroviario e autostradale), e a sviluppare nuovi concept di ristorazione, format e layout all’avanguardia in grado di sorprendere i viaggiatori moderni, sempre più attenti e informati”.

Eataly

Eataly raddoppia la presenza al Terminal 3 di Fiumicino con una proposta di ristorazione completa, dalla pizza al padellino, con un menu che include l’Orto, i Fritti della tradizione italiana, la Pasta, e la Griglia. Completa l'offerta un mercato con il meglio dei prodotti italiani per cucinare a casa i piatti tradizionali: dalle paste artigianali ai sughi, dai dolci tipici al cioccolato d’autore.

Caffè Napoli

Caffè Napoli Exytus abbina nell'offerta l'espresso napoletano a una selezione di prodotti tradizionali della gastronomia partenopea. Caffetteria dal design contemporaneo, nata per diffondere in Italia e all’estero un nuovo modo di degustare il caffè espresso.

Sal De Riso

Direttamente dalla costa amalfitana, Salvatore De Riso è uno dei pasticceri più apprezzati in Italia e all'estero, i suoi dolci rappresentano un connubio di tradizione e innovazione. L’offerta prevede prodotti di pasticceria, dai dolci più elaborati ai più riconosciuti firmati Sal de Riso: dalla delizia al limone, alla torta ricotta, pere e cioccolato, e ovviamente il babà al rhum. Ad arricchire la proposta, anche la prima gelateria in aeroporto firmata Sal de Riso, con gelati realizzati artigianalmente.