Il Bun Burgers aperto in via Procaccini a Milano (a pochi passi dalla Chinatown meneghina) è il nono locale fast food in città

Salgono a 11 i Bun Burgers a Milano (9 in città + i 2 ad Arese e Paderno Dugnano) con l’apertura (il 22 dicembre 2023) del locale in via Procaccini, a pochi passi dalla Chinatown meneghina. In Italia il marchio che fa capo a Gioia Group, quello di Cioccolatitaliani, per intenderci, ha raggiunto i 21 ristoranti veloci nel Nord Italia.

Il menù di Bun Burgers si incentra sul classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, proposto anche in versione vegetale e 100% proteica (beyond meat). Pioniere nella diffusione di questa variante, Bun Burgers l’ha resa caratteristica della sua insegna dal momento che ogni panino classico ha il suo corrispettivo “carne non carne” garantendo, però, lo stesso gusto della proposta originale. Senza dimenticare i menù per i cani e l'approccio in ottica sostenibilità. Anche la digitalizzazione è sempre più centrale per Bun Burgers, che si è concentrata sui nuovi chioschi per il self ordering, multimediali e con schermi tattili (touch screen), che semplificano e velocizzano la customer experience.

Il nuovo locale milanese è realizzato, come disegno e concezione architettonica, dallo studio spagnolo Masquespacio che si è ispirato ai giochi di curve racchiudendoli in due ambienti caratterizzati da due scale cromatiche differenti e complementari. La prima vede un alternarsi di tinte acquamarina e laguna, mentre nella seconda è il rosa a risplendere, enfatizzato da un pavimento piastrellato effetto legno. Il tutto accompagnato da dettagli e da finiture color oro lucido e da un design essenziale e dinamico per dare vita a uno spazio ispirato ai sogni.