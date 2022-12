Chef Express (Gruppo Cremonini) apre 10 nuovi locali, fra cui il nuovo Ahi Poké (Caselle) e 3 McDonald's a To-Porta Susa, Mi-Garibaldi e Ge-Principe

Fine 2022 effervescente, in termini di nuove aperture, per Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione di Gruppo Cremonini: 10 nuovi punti vendita nel canale travel retail (stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali). Fra le inaugurazioni anche 3 ristoranti McDonald’s, marchio che Chef Express gestisce in licenza, uno dei quali a Torino, stazione Porta Susa, primo importante locale commerciale all’interno di questo scalo che, oltre a consolidarsi come hub per l’Alta Velocità, aspira a diventare uno spazio di riferimento per gli studenti della vicina università e per i lavoratori degli uffici che stanno sorgendo intorno. Il nuovo locale si aggiunge a tre bar a marchio Mokà sempre di Chef Express.

“La nuova apertura di Torino Porta Susa può diventare un volano per rilanciare la stazione diventando àncora e attrazione per nuove attività non solo nella ristorazione -commenta Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. McDonald’s è un brand capace di attrarre i giovani, ma è anche un formato veloce adatto alle esigenze dei viaggiatori, oltre a essere ideale anche per chi lavora o studia nella zona. Questo investimento è un altro tassello importante delle nostre attività nella città di Torino, dove siamo presenti con locali importanti a Porta Nuova e nell’aeroporto di Caselle, e a cui vanno aggiunti anche i 12 ristoranti distribuiti in tutta la provincia gestiti dalla nostra controllata Roadhouse”.

“Con questa nuova apertura sono 5 i locali attivi nelle stazioni di Gruppo Altarea, di cui 4 nella sola stazione di Torino Porta Susa -aggiunge Simone Maltempi, amministratore delegato di Altagares Italia, società che ha in gestione gli spazi commerciali della stazione di Porta Susa-. Considerando i prossimi 6 ristoranti di Milano Porta Garibaldi, che apriranno entro la fine dell’anno, avremo nel nostro perimetro di concessione oltre 3.000 mq a targa Cremonini. Un’alleanza, quindi, assolutamente strategica, con una società leader nel settore della ristorazione in Italia. Il McDonald di Torino rappresenta, inoltre, il primo importante passo del rilancio di questa stazione su cui nutriamo, sin dall’origine del nostro investimento, forti aspettative in termini di sviluppo commerciale e pubblicitario”.

Sempre a Torino, è aperto da pochi giorni nell’aeroporto di Torino Caselle un locale Ahi Poké, nuovo brand di proprietà che si aggiunge al portafoglio di marchi di Chef Express: un formato che si inserisce nella tendenza di successo del poke, cucina tipica di origini hawaiane che sta riscuotendo grande apprezzamento in Italia e all’estero.

Da Torino a Genova: fra i nuovi locali aperti a Genova Piazza Principe, stazione al centro di un importante progetto di riqualificazione, spiccano McDonald’s e un nuovo bar caffetteria Mokà con market annesso.

Come anticipato da Simone Maltempi, sono 6 i nuovi locali della stazione di Milano Porta Garibaldi che verranno aperti gradualmente al pubblico dal 28 dicembre e rivoluzioneranno la ristorazione nella seconda stazione milanese, con la creazione di una food court la cui offerta sarà molto variegata: oltre a McDonald’s, ci saranno Roadhouse Restaurant, il ristorante ispirato alla cucina messicana Billy Tacos, il format asiatico Wagamama, una pizzeria a marchio Alice Pizza, e un bar caffetteria Panella. Per le nuove aperture Chef Express assumerà oltre 150 dipendenti.