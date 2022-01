Cigierre-Compagnia generale di ristorazione entra con le sue insegne della ristorazione di catena (America Graffiti, Old Wild West, Pizzikotto, Shi's, Temakinho, Wiener Haus) nella coalizione Payback, la piattaforma di marketing e engagement* multipartner che ha debuttato in Italia sette anni fa. Cigierre, nata a Udine nel 1995, è un punto di riferimento italiano nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining. I clienti Payback potranno accumulare 1 punto per ogni euro speso nei quasi 400 ristoranti del territorio nazionale appartenenti a Cigierre e ottenere sconti dedicati al circuito Payback.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership strategica con uno dei gruppi italiani più di successo nella ristorazione, proprietario di diversi format famosi come Old Wild West e Temakinho -commenta Luca Leoni, ceo di Payback Italia-. I clienti Payback in tutta Italia potranno ora ottenere vantaggi e premiarsi anche grazie ai loro momenti a tavola nei ristoranti di Gruppo Cigierre. Vogliamo infatti lavorare insieme per costruire un’esperienza sempre più integrata che consenta ai consumatori di ottenere contenuti personalizzati anche attraverso i canali digitali in un settore tradizionale come quello della ristorazione”.

“Da sempre per noi è fondamentale l’ascolto dei clienti, al centro delle nostre scelte di business -aggiunge Marco Di Giusto, fondatore e amministratore delegato di Cigierre Compagnia Generale Ristorazione SpA-. Ancor di più in questo momento vogliamo offrire loro vantaggi e premi che possano essere di incentivo a concedersi un momento di svago fuori casa. Inoltre, l’importante partnership con Payback si inserisce nel percorso che abbiamo intrapreso di innovazione e digitalizzazione dell’esperienza nei quasi 400 locali dei nostri format per cogliere l’opportunità di arricchire e diversificare la proposta di contenuti e offerte sempre più personalizzate, come importante leva di vicinanza ai nostri clienti”.

Si può dire che questa partnership rappresenta un primo passo di Payback Italia per ampliare il perimetro della sua coalizione anche al foodservice, fino ad oggi poco rappresentato.